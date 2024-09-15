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Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская

15 сентября
2024 год

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15 сентября 2024
13 сентября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся спецпоказ фильма Вима Вендерса «Париж, Техас», который возвращается в российский прокат 19 сентября. Показ посетили Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Лянка Грыу, Евгения Ахременко, Анастасия Евграфова, Аксинья Гог, Виктория Корлякова, Анна Ещенко и другие.

Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская
фото: Ирина Безрукова

Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская
фото: Александра Попова

Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская
фото: Софи Набока и Евгений Шварц

Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская
фото: Виктория Корлякова

Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская
фото: Анастасия Евграфова и Арина Шевцова

Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская
фото: Аксинья Гог

Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская
фото: Евгения Ахременко

Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская
фото: Татьяна Струженкова

Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская
фото: Олеся Судзиловская с мужем

Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская
фото: Лянка Грыу
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Париж, Техас

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Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская фотографии
Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская фотографии
Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская фотографии
Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская фотографии
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