Неувядающая классика: Евгения Ахременко, Лянка Грыу и Олеся Судзиловская

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Актёр стушевался на зум-пробах со знаменитым актёром

«Это был тотальный провал»: Даниил Воробьёв о потере роли в иностранном сериале

Актриса рассказала, с какими трудностями сталкиваются женщины с возрастом

«Это помогает почувствовать себя снова сексуальной»: Кейт Уинслет о заместительной терапии тестостероном

Актёра продержали в аэропорту несколько часов

Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково из-за свёртка с неизвестным веществом

14 сентября

«Я выглядела физически здоровой»: Обри Плаза рассказала о перенесённом в 20 лет инсульте

С тех пор у актрисы было несколько незначительных приступов