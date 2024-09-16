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Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер

16 сентября
2024 год

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16 сентября 2024
15 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», которая традиционно знаменует открытие сезона больших кинопремий. Триумфатором премии стал сериал «Сёгун», получивший 18 наград. Но результаты премии волнуют нас, легкомысленных, куда меньше, чем глубина декольте образы с красной дорожки. На которую вышли Дженнифер Энистон, Кристин Скотт Томас, Джоди Фостер, Роберт Дауни-младший, Стив Мартин, Дакота Фаннинг, Джиллиан Андерсон, Селена Гомес, Мерил Стрип, Гэри Олдман и многие другие.

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Кристин Скотт Томас

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Бри Ларсон

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Мерил Стрип

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Джереми Аллен Уайт

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Гэри Олдман

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Кристен Уиг

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Стив Мартин

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Джиллиан Андерсон

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Селена Гомес

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Рики Мартин

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Дакота Фаннинг

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Риз Уизерспун и Лора Дерн

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Роберт Дауни-младший с женой

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Дженнифер Энистон

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Рита Ора и Тайка Вайтити

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Джоди Фостер

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Зак Брафф

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Джошуа Джексон

Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер
фото: Элла Пернелл
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Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер фотографии
Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер фотографии
Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер фотографии
Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер фотографии
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