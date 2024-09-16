Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер

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Спутник телезрителя «Волна»: Геологи предупреждали 15 сентября, 16:05, Рен ТВ

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Новости кино Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей» После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере

Интервью Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию