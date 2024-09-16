Эмми-2024: Дженнифер Энистон, Мерил Стрип и Джоди Фостер

15 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», которая традиционно знаменует открытие сезона больших кинопремий. Триумфатором премии стал сериал «Сёгун»
, получивший 18 наград. Но результаты
премии волнуют нас, легкомысленных, куда меньше, чем
глубина декольте
образы с красной дорожки. На которую вышли Дженнифер Энистон
, Кристин Скотт Томас
, Джоди Фостер
, Роберт Дауни-младший
, Стив Мартин
, Дакота Фаннинг
, Джиллиан Андерсон
, Селена Гомес
, Мерил Стрип
, Гэри Олдман
и многие другие.
фото: Кристин Скотт Томас
фото: Бри Ларсон
фото: Мерил Стрип
фото: Джереми Аллен Уайт
фото: Гэри Олдман
фото: Кристен Уиг
фото: Стив Мартин
фото: Джиллиан Андерсон
фото: Селена Гомес
фото: Рики Мартин
фото: Дакота Фаннинг
фото: Риз Уизерспун и Лора Дерн
фото: Роберт Дауни-младший с женой
фото: Дженнифер Энистон
фото: Рита Ора и Тайка Вайтити
фото: Джоди Фостер
фото: Зак Брафф
фото: Джошуа Джексон фото: Элла Пернелл
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