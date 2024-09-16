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Против Евгения Ткачука заведено два уголовных дела

16 сентября
2024 год

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16 сентября 2024
Утром 15 сентября Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотических веществ. Найденный в багаже актёра свёрток с неизвестным веществом отправили на экспертизу, а самого актёра — на медицинское освидетельствование. Ближе к вечеру Ткачука отпустили по подписку о невыезде.

Против Евгения Ткачука заведено два уголовных дела

Согласно источникам издания 78.ru, экспертиза показала, что в свёртке было 4 грамма гашиша. В отношении актёра было возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Хранение наркотиков». По первому обвинению актёру может грозить до трёх лет лишения свободы, по второму крайняя мера — пожизненное лишение свободы.
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Против Евгения Ткачука заведено два уголовных дела фотографии
Против Евгения Ткачука заведено два уголовных дела фотографии
Против Евгения Ткачука заведено два уголовных дела фотографии
Против Евгения Ткачука заведено два уголовных дела фотографии
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