Против Евгения Ткачука заведено два уголовных дела

Утром 15 сентября Евгения Ткачука задержали
в аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотических веществ. Найденный в багаже актёра свёрток с неизвестным веществом отправили на экспертизу, а самого актёра — на медицинское освидетельствование. Ближе к вечеру Ткачука отпустили по подписку о невыезде.
Согласно источникам издания 78.ru
, экспертиза показала, что в свёртке было 4 грамма гашиша. В отношении актёра было возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Хранение наркотиков». По первому обвинению актёру может грозить до трёх лет лишения свободы, по второму крайняя мера — пожизненное лишение свободы.
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