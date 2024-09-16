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Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты

16 сентября
2024 год

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16 сентября 2024
99-й сезон в Театре имени Еромоловой откроется премьерой оперетты Имре Кальмана
«Сильва», которая состоится 20 и 21 сентября. Режиссёрами постановки стали Василий Козарь и Василий Буткевич, а за хореографию отвечает Владимир Варнава. В постановке задействованы Олег Меньшиков, Ольга Тумайкина, Анастасия Альмухаметова, Данила Казаков, Никита Шишкин и другие. В преддверии премьеры артисты театра снялись в эксцентричной промо-фотосессии сестёр Полины и Софи Набока.

Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты
фото: Анастасия Альмухаметова

Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты
фото: Софья Коженкова

Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты
фото: Никита Шишкин

Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты
фото: Артемий Соколов-Савостьянов

Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты
фото: Данила Казаков

Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты
фото: Владислав Токарев

Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты
фото: Олег Меньшиков

Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты
фото: Эвелина Мазурина
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Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты фотографии
Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты фотографии
Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты фотографии
Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты фотографии
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