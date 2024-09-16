Олег Меньшиков и актёры Театра Ермоловой снялись в фотосессии к премьере новой оперетты

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Лайфстайл У Джонни Деппа пройдет иммерсивная экспериментальная выставка в Нью-Йорке В экспозиции будут представлены картины актёра и его личные артефакты со съёмок

Интервью Олеся Фаттахова: «В жизни я легко отличаю правду от лжи» Актриса – о новом сериале «Лиса», популярности «Сельского детектива» и героях, способных привести в кинопрофессию

Новости кино Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей» После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере

Главная тема Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана

Новости кино «Dомашний» покажет новую версию «Условий контракта» с Еленой Великановой, Натальей Рудовой и Кириллом Сафоновым На телеканале 15 сентября состоится премьера двух сезонов сериала, объединенных в десятисерийный формат

Спутник телезрителя В Нью-Йорке — петь: «Вестсайдская история» 60 лет спустя снова метит на «Оскар» В ночь с 16 на 17 сентября, 00:25, СТС