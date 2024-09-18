Анна Хилькевич
стала мамой в третий раз. 37-летняя актриса родила дочь, о чём рассказала в социальных сетях, опубликовав несколько фото с мужем и новорожденной.
Как отметила Анна, роды были «интересные»: «В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Роды были «интересные», очень. Но самое главное, что всё закончилось хорошо, обязательно расскажу, но чуть попозже. Спасибо вам за поддержку, за внимание, это очень пригодилось мне. Я отдыхать и знакомиться с доченькой в новой форме жизни»
, – написала актриса.
А на следующий день Анна рассказала о родах подробнее: «Пока кратко – длилось 28 часов. Не по плану пошло всё! Но, к счастью, обошлись без кесарева. Я почти ничего не ела 33 часа, не спала почти 2 суток. И помните, я всё почти вот-вот, да никак? Теперь я знаю об окситоцине всё. Как оказалось – третьи роды действительно часто бывают непростыми и непредсказуемыми. А если это всё помножить на мой возраст, вес дочки и добавить сюда полнолуние с затмением, вот отсюда и такие впечатления»
.
У Анны и её супруга Артура Мартиросяна
, которые женаты с 2015 года, уже есть две дочери: восьмилетняя Арианна
и пятилетняя Мария
.
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