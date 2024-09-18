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«Любая мама поймёт»: Милла Йовович объяснила, почему долго не появлялась в публичном поле

18 сентября
2024 год

Лайфстайл >>
18 сентября 2024
Милла Йовович, которая недавно удалила почти все публикации в соцсетях, объяснила запретграме, зачем она это сделала. Актриса сообщила, что в свои 48 лет она настолько изменилась, что ей необходимо было начать с чистого листа, чтобы снова стать собой.

«Любая мама поймёт»: Милла Йовович объяснила, почему долго не появлялась в публичном поле

«Если вкратце, то я снялась в двух фильмах; третий, возможно, выйдет до Рождества. Мы переехали, и это потребовало много усилий. Но больше всего на свете я пытаюсь быть частью своего сообщества. Я сосредоточилась на том, чтобы быть лучшим неоплачиваемым водителем для моих детей, разрываясь между школой и танцами, музыкой, гимнастикой и единоборствами. Я была безумно занята, любая мама поймёт. Я много занималась растяжкой и техникой глубокого дыхания, чтобы справиться со стрессом, и, честно говоря, социальные сети его только добавляли. Тебе постоянно нужен контент, но с меня хватит», – написала актриса.

«Любая мама поймёт»: Милла Йовович объяснила, почему долго не появлялась в публичном поле

По словам Миллы, она потеряла много подписчиков, потому что сделала большой перерыв в постинге, но её это устраивает, потому что она наслаждается тем временем, которое у неё сейчас есть: «Вот небольшой обзор моего лета. Сделала много бумажных кукол для своих малышей. Я хорошо провела время с семьёй, папа разрешает девочкам одевать его и делать причёску. Старшая получила чёрный пояс по тхэквондо и теперь изучает джиу-джитсу».
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«Любая мама поймёт»: Милла Йовович объяснила, почему долго не появлялась в публичном поле фотографии
«Любая мама поймёт»: Милла Йовович объяснила, почему долго не появлялась в публичном поле фотографии
«Любая мама поймёт»: Милла Йовович объяснила, почему долго не появлялась в публичном поле фотографии
«Любая мама поймёт»: Милла Йовович объяснила, почему долго не появлялась в публичном поле фотографии
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