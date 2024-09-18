«Любая мама поймёт»: Милла Йовович объяснила, почему долго не появлялась в публичном поле

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Новости кино Никита Кологривый сыграет маньяка в третьем сезоне сериала «Метод» Персонаж актера будет охотиться за другими серийными убийцами

Новости кино ТНТ стал самым востребованным телеканалом России в премиальном сегменте На второй и третьей позициях расположились СТС и РЕН ТВ

Новости кино Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой Премьера сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» и в эфире канала «Россия»

Интервью Алена Райнер: «Когда все вместе встают одним хором в тяжелые или трудные времена, наверное, что-то меняется» Режиссер сериала «Хор» о работе над проектом и личном опыте коллективного пения