Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань

2 сентября звёздные родители проводили своих детей на торжественные линейки. В социальных сетях фотографиями из школ поделились Ксения Собчак
, которая отвела сына Платона в первый класс, Агата Муцениеце
, Мария Горбань
, Наталья Бардо
, Павел Деревянко
, Анна Михайловская
, Екатерина Волкова
и многие другие.
фото: Ксения Собчак с сыном
фото: Ксения Собчак с сыном
фото: Агата Муцениеце с дочерью
фото: Мария Горбань с дочерью
фото: Наталья Бардо с сыном
фото: Павел Деревянко с дочерьми
фото: Анна Михайловская с сыном
фото: Екатерина Волкова с семьёй
фото: Сын Дарьи Мельниковой фото: Анна Пересильд с подругой
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