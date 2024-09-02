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Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань

2 сентября
2024 год

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2 сентября 2024
2 сентября звёздные родители проводили своих детей на торжественные линейки. В социальных сетях фотографиями из школ поделились Ксения Собчак, которая отвела сына Платона в первый класс, Агата Муцениеце, Мария Горбань, Наталья Бардо, Павел Деревянко, Анна Михайловская, Екатерина Волкова и многие другие.

Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань
фото: Ксения Собчак с сыном

Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань
фото: Ксения Собчак с сыном

Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань
фото: Агата Муцениеце с дочерью

Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань
фото: Мария Горбань с дочерью

Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань
фото: Наталья Бардо с сыном

Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань
фото: Павел Деревянко с дочерьми

Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань
фото: Анна Михайловская с сыном

Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань
фото: Екатерина Волкова с семьёй

Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань
фото: Сын Дарьи Мельниковой

Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань
фото: Анна Пересильд с подругой
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Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань фотографии
Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань фотографии
Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань фотографии
Здравствуй, школа: Ксения Собчак, Агата Муцениеце и Мария Горбань фотографии
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