Марина Александрова освоила профессию искусствоведа

В преддверии нового учебного года Марина Александрова
призналась, что получила дополнительное образование в области искусствоведения и выпустилась с красным дипломом.
Чтобы выкроить время на учёбу, Марине приходилось говорить на съёмках, что у неё репетиции в театре, а в театре – что у неё съёмки: «Должна признаться… когда мне чего-то не хватает, я иду учиться, помните, как Лукашин сбегает в Ленинград, когда не знает жизненных ответов, так я сбегаю в учёбу. О том, что я решила получить дополнительное образование, знала лишь семья, да, мне пришлось говорить на съёмках, что у меня репетиции, а на репетициях, что у меня съёмки, я с трудом, но это сделала! Да простят меня съёмочные группы, спасибо моему агенту за терпение.
Муж подстраивал все наши путешествия под мою программу обучения, а дети обошли лучшие музеи с экскурсиями и рассказами мамы о тех или иных художниках и их тайных увлечениях, которые видны в их произведениях, но только тем, кто прилежно учился! Я готова провести экскурсии по всем страницам мировой живописи, скульптуры, архитектуры, да и просто поболтать о сложных судьбах уличных художников! Неугомонная ученица!»
, – написала Александрова.
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