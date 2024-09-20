«Я меньше работаю, сижу дома»: Константин Крюков рассказал об отцовстве

В конце прошлого года Константин стал отцом во второй раз. Супруга Алина, с которой актёр вместе уже 15 лет, родила ему дочь. Также у него есть 17-летняя дочь Юлия от первой жены Евгении Варшавской: «Я меньше работаю, больше сижу дома, наслаждаюсь отцовством и радуюсь всему, что происходит. Наблюдаю за всеми маленькими переменами. Дочь похожа на маму. Думаю, что первые 12 лет на маму, потом — на меня», – рассказал об отцовстве 39-летний актёр. Константин крайне редко говорит о семье. Имя дочки родители до сих пор держат в секрете.
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