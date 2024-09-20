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«Я меньше работаю, сижу дома»: Константин Крюков рассказал об отцовстве

20 сентября
2024 год

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20 сентября 2024
Константин Крюков посетил светскую премьеру комедии «Маме снова 17», в которой сыграл главную роль, и в беседе с журналистами «КП» рассказал, почему последний год отказывается от съёмок.

«Я меньше работаю, сижу дома»: Константин Крюков рассказал об отцовстве
фото: Константин Крюков с дочерью

В конце прошлого года Константин стал отцом во второй раз. Супруга Алина, с которой актёр вместе уже 15 лет, родила ему дочь. Также у него есть 17-летняя дочь Юлия от первой жены Евгении Варшавской: «Я меньше работаю, больше сижу дома, наслаждаюсь отцовством и радуюсь всему, что происходит. Наблюдаю за всеми маленькими переменами. Дочь похожа на маму. Думаю, что первые 12 лет на маму, потом — на меня», – рассказал об отцовстве 39-летний актёр. Константин крайне редко говорит о семье. Имя дочки родители до сих пор держат в секрете.

«Я меньше работаю, сижу дома»: Константин Крюков рассказал об отцовстве
фото: Константин Крюков с супругой
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«Я меньше работаю, сижу дома»: Константин Крюков рассказал об отцовстве фотографии
«Я меньше работаю, сижу дома»: Константин Крюков рассказал об отцовстве фотографии
«Я меньше работаю, сижу дома»: Константин Крюков рассказал об отцовстве фотографии
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