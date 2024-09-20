«Просто жили и занимались сексом»: Марина Федункив объяснила, почему вышла замуж только в 50 лет

Марина Федункив впервые вышла замуж в 50 лет, имея за плечами два продолжительных гражданских брака. До встречи со своим первым «настоящим» мужем, итальянцем Стефано Маджи, актриса не хотела идти под венец, поскольку на первом месте у неё была задача состояться в профессии.
«Я не хотела замуж, я делала карьеру. Я правда не хотела семью, не хотела детей. Мы просто жили и занимались сексом. Вот и всё. Мы по лайту жили, просто жили долго», – рассказала Марина на шоу «Теория». Рассуждая об отношениях, актриса отметила, что прежние избранники чувствовали себя неуверенно рядом с ней: «Можно совмещать брак и карьеру. Я вышла замуж за самодостаточного человека. А когда я училась в институте и жила с однокурсником, я развивалась по карьере. Понимаешь, какая штука? Не все мужчины могут простить твою успешность, если они не самодостаточные. Была обида, мол, я не хочу быть Федункив плюс один. Завидовали? Да!» — поделилась артистка.
фото: Марина Федункив и Стефано Маджи
Первым возлюбленным Марины был Сергей Щелчков, с которым она познакомилась в институте. Гражданский муж завидовал успеху жены и, пока Марина была занята на гастролях и репетициях, завёл роман на стороне. Следующим «мужем» Федункив стал бизнесмен Михаил, который поднимал на Марину руку и имел пристрастие к алкоголю и запрещённым веществам.
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