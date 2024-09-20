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Ты попал: Клава Кока, Егор Шип и Natan стали ведущими шоу «Залетай в тренды»

20 сентября
2024 год

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20 сентября 2024
Сегодня состоялся релиз первого выпуска нового сезона музыкального шоу талантов «Залетай в тренды» на платформе Chill и в сообществе проекта в VK Видео. Кроме совместного трека с наставником, победитель сезона получит возможность подписать контракт с лейблом Black Star.

Ты попал: Клава Кока, Егор Шип и Natan стали ведущими шоу «Залетай в тренды»
фото: Клава Кока

Десять первых участников со всей России выступили перед звёздным жюри, в состав которого вошли артисты из Black Star: популярная певица Клава Кока, артисты Natan и Егор Шип. В первом эпизоде среди конкурсантов уже замечены победительница «Новой фабрики звёзд» на ТНТ – MGGORDEEVA, участник первого сезона «Залетай в тренды» – ALLERGIA, группа BELOBOKA, чей музыкальный стиль – сочетание индустриального русского фольклора и электронной музыки, а также многие другие артисты. На бэкстейдже участников поддерживает популярный блогер Карина Кросс, а ведущий по традиции – Константин Анисимов.

Ты попал: Клава Кока, Егор Шип и Natan стали ведущими шоу «Залетай в тренды»
фото: Егор Шип

Конкурс, как и в предыдущие годы, проходит в четыре этапа. На первом отборочном туре каждому артисту предоставляется 30 секунд для презентации авторского материала. Получение хотя бы одного одобрения позволяет допеть песню до конца и пройти дальше. На втором этапе, по итогам выступлений со своими оригинальными треками, участники могут попасть в команду одного из членов жюри, состоящую максимум из шести конкурсантов.

Ты попал: Клава Кока, Егор Шип и Natan стали ведущими шоу «Залетай в тренды»

Именно между ними в течение третьего этапа будет разворачиваться борьба за возможность оказаться в финале. В последней части проекта трое участников из каждой команды, которые смогли пройти все испытания, выступят со своими наставниками, а победитель определится народным голосованием.
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Константин Анисимов (II)Клава КокаЕгор Шип

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Ты попал: Клава Кока, Егор Шип и Natan стали ведущими шоу «Залетай в тренды» фотографии
Ты попал: Клава Кока, Егор Шип и Natan стали ведущими шоу «Залетай в тренды» фотографии
Ты попал: Клава Кока, Егор Шип и Natan стали ведущими шоу «Залетай в тренды» фотографии
Ты попал: Клава Кока, Егор Шип и Natan стали ведущими шоу «Залетай в тренды» фотографии
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