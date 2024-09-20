Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд

20 сентября
2024 год

Лайфстайл >>
20 сентября 2024
19 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась презентация нового сезона «Кинопоиска», на которой гости узнали, какие фильмы и сериалы выйдут в подписке «Плюса» в этом году, а также о том, какие премьеры готовятся к 2025 году. Среди грядущих проектов анонсированы сериал-головоломка «Прометей» с Любовью Аксёновой и Филиппом Янковским, авантюрная комедия «Красная поляна» от режиссёра «Беспринципных» Романа Прыгунова, славянское аниме «Киберслав» о богатырях, нечисти и роботах, живущих в Древней Руси, мистическое фэнтези «Этерна» и фильм «Преступление и наказание». Кроме того, на презентации объявили о продолжении популярных сериалов: «Триггер», «Метод», «Монастырь» и «Кибердеревня».

Мероприятие посетило рекордное количество гостей, среди которых были Иван Янковский, Тина Канделаки, Игорь Верник, Денис Шведов, Нино Нинидзе, Рузиль Минекаев, Анна Пересильд, Янина Студилина, Катерина Ковальчук и многие-многие другие.

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Иван Янковский

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Тина Канделаки

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Анна Пересильд

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Игорь Верник и Ксения Трейстер

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Нино Нинидзе

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Денис Шведов

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Рузиль Минекаев, Азиза Минекаева и Стас Круглицкий

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Даниил Воробьёв

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Янина Студилина

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Катерина Ковальчук

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Анастасия Красовская

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Алёна Михайлова

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Вера Вольт

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Владимир Канухин

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Кристина Бабушкина

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Дмитрий Чеботарёв и Елизавета Климова

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Сабина Ахмедова

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Анна Слю

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Сергей Капков

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Мария Андреева

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Марк Богатырёв

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Наталья Земцова

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Алла Сигалова со спутником

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Сергей Дзебань и Олеся Судзиловская

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Полина Гагарина

Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд
фото: Наталья Бардо
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Дарья АвратинскаяЛюбовь АксёноваМария АндрееваСабина АхмедоваКристина БабушкинаАнна БанщиковаНаташа БардоМарк БогатырёвЕлена БорщёваЮрий БыковГригорий ВерникИгорь ВерникВера ВольтДаниил ВоробьёвПолина ГагаринаМаксим ГолополосовИван ДобронравовНаталья ЗемцоваЛев ЗулькарнаевТина КанделакиВладимир КанухинЛиза КлимоваМаруся КлимоваКатерина КовальчукМакар КожуховАнастасия КрасовскаяЮлия МарченкоРузиль МинекаевАзиза МинекаеваАлёна МихайловаЕлена Николаева (II)Нино НинидзеИнгрид ОлеринскаяЮлия ПаршутаАнна ПересильдАнна ПесковаРената ПиотровскиРоман ПрыгуновАнна СавранскаяАлла СигаловаАнна СлюМаксим СтояновЯнина СтудилинаОлеся СудзиловскаяНикита ТарасовДмитрий ЧеботарёвДенис ШведовМария ШумаковаИван ЯнковскийФилипп Янковский
фильмы
Беспринципные-4КибердеревняКиберславКрасная ПолянаМетод-3МонастырьПреступление и наказаниеПрометейТриггер-3Этерна

фотографии >>
Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд фотографии
Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд фотографии
Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд фотографии
Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Виктор Вержбицкий
Александр Воеводин
Александр Волков (II)
Зиновий Гердт
Ольга Остроумова
Ольга Погодина
Мириам Сехон
Фёдор Чеханков
Иван Шведов
Эктор Альтерио
Магдалена Гурская
Франсуа Клюзе
Диего Мартин
Билл Мюррей
Роберт Хоффман (II)
Пабло Эчарри
все родившиеся 21 сентября >>

Афиша кино >>

Париж, Техас
драма, мелодрама
ФРГ, Франция, Великобритания, 1984
Ужасающий
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Граф Монте-Кристо
боевик, драма, приключения, экранизация
Франция, 2024
В тумане
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Субстанция
драма, фильм ужасов
Великобритания, США, Франция, 2024
Чума
драма
Россия, 2023
Астрал. Шёпот мёртвых 2
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2020
Зачётная принцесса
комедия, приключения, фэнтези
Германия, 2024
Маме снова 17
комедия
Россия, 2024
Хеллбой: Проклятие Горбуна
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram