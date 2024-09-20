Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд

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Иви покажет в новые сезоны «Зимородка», «Клюквенного щербета» и «Дикого» в прямом эфире

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Известный актер — о роли в сериале «Дино», ностальгии по 90-м и вере в дебютантов