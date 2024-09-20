Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд

19 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась презентация нового сезона «Кинопоиска»
, на которой гости узнали, какие фильмы и сериалы выйдут в подписке «Плюса» в этом году, а также о том, какие премьеры готовятся к 2025 году. Среди грядущих проектов анонсированы сериал-головоломка «Прометей»
с Любовью Аксёновой
и Филиппом Янковским
, авантюрная комедия «Красная поляна»
от режиссёра «Беспринципных» Романа Прыгунова
, славянское аниме «Киберслав»
о богатырях, нечисти и роботах, живущих в Древней Руси, мистическое фэнтези «Этерна»
и фильм «Преступление и наказание»
. Кроме того, на презентации объявили о продолжении популярных сериалов: «Триггер»
, «Метод»
, «Монастырь»
и «Кибердеревня»
.
Мероприятие посетило рекордное количество гостей, среди которых были Иван Янковский
, Тина Канделаки
, Игорь Верник
, Денис Шведов
, Нино Нинидзе
, Рузиль Минекаев
, Анна Пересильд
, Янина Студилина
, Катерина Ковальчук
и многие-многие другие.
фото: Иван Янковский
фото: Тина Канделаки
фото: Анна Пересильд
фото: Игорь Верник и Ксения Трейстер
фото: Нино Нинидзе
фото: Денис Шведов
фото: Рузиль Минекаев, Азиза Минекаева и Стас Круглицкий
фото: Даниил Воробьёв
фото: Янина Студилина
фото: Катерина Ковальчук
фото: Анастасия Красовская
фото: Алёна Михайлова
фото: Вера Вольт
фото: Владимир Канухин
фото: Кристина Бабушкина
фото: Дмитрий Чеботарёв и Елизавета Климова
фото: Сабина Ахмедова
фото: Анна Слю
фото: Сергей Капков
фото: Мария Андреева
фото: Марк Богатырёв
фото: Наталья Земцова
фото: Алла Сигалова со спутником
фото: Сергей Дзебань и Олеся Судзиловская
фото: Полина Гагарина фото: Наталья Бардо
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