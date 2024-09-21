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«Гарик в жизни и на площадке – два разных человека»: Катерина Ковальчук о работе с супругом

21 сентября
2024 год

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21 сентября 2024
Катерина Ковальчук дала интервью «Кино Mail» и рассказала о том, чем её удивляет новоиспечённый супруг Гарик Харламов.

«Гарик в жизни и на площадке – два разных человека»: Катерина Ковальчук о работе с супругом

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов познакомились на съёмках первого сезона сериала «Гусар», ссорились, расставались, но всё-таки поняли, что не могут друг без друга и летом 2024 года поженились. Катерине удалось увидеть Харламова в двух разных амплуа – как коллегу по съёмочной площадке и как супруга.

«Гарик в жизни и Гарик на площадке — два разных человека. На сцене, на площадке он играет, работает. Работает чётко, профессионально, гениально, на мой взгляд. У него невероятный талант. Он и великолепный актёр, и юморист от бога. Меня удивляет, как Гарик справляется с таким количеством новых проектов. И как растёт в плане актёрских навыков, даже если сравнивать с первым сезоном «Гусара». Он стал играть ещё круче и интереснее. Кстати, насчёт того, что в жизни и в работе Гарик разный — тут мы с ним похожи. В жизни мы оба спокойные, тихие, скромные. Хотя по нему этого, конечно, не скажешь», – рассказала Ковальчук.

«Гарик в жизни и на площадке – два разных человека»: Катерина Ковальчук о работе с супругом

Также актриса призналась, что любит проводить время за просмотров сериалов и фильмов вместе с супругом: «Наши вкусы сходятся, мы много всего смотрим вместе, это могут быть совершенно разные вещи. Сейчас вот на втором сезоне сериала «Доктор Хаус». При этом Гарик уже видел его и когда узнал, что я не смотрела, заявил, что это невозможно и так не должно быть! Я очень рада, что у нас сходятся вкусы. Вообще этот вид совместного досуга — один из наших самых любимых».
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«Гарик в жизни и на площадке – два разных человека»: Катерина Ковальчук о работе с супругом фотографии
«Гарик в жизни и на площадке – два разных человека»: Катерина Ковальчук о работе с супругом фотографии
«Гарик в жизни и на площадке – два разных человека»: Катерина Ковальчук о работе с супругом фотографии
«Гарик в жизни и на площадке – два разных человека»: Катерина Ковальчук о работе с супругом фотографии
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