Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем

17 сентября в Милане стартовала Неделя моды, в рамках которой уже состоялись показы новых весенних коллекций Fendi, Gucci, Marni, Prada, Max Mara, Versace и других брендов. Среди гостей показов были замечены Джессика Честейн
, Дакота Джонсон
, Дебора Харри
, Кирстен Данст
, Дэвид Бэкхем
, Эд Вествик
, Ченнинг Татум
и другие.
фото: Дебора Харри на показе Gucci
фото: Дакота Джонсон на показе Gucci
фото: Джессика Честейн на показе Gucci
фото: Джулия Гарнер на показе Gucci
фото: Кирстен Данст на показе Gucci
фото: Майя Хоук на показе Prada
фото: Элла Пернелл на показе Prada
фото: Шейлин Вудли на показе Fendi
фото: Дэвид Бэкхем на показе Boss
фото: Ченнинг Татум на показе Versace фото: Эд Вествик и Эми Джексон на показе Elisabetta Franchi
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