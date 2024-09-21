Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем

что почитать?

Проект выйдет в онлайн-кинотеатрах Кино1ТВ, Иви и Кинопоиск

Премьера «Противостояния» с Владимиром Вдовиченковым и Алексеем Гуськовым состоится 26 сентября

«Подбросы» Ивана И. Твердовского: Только бог простит

Алексей Чадов стал отцом во второй раз

От пса Баскервилей до секретных разработок военных

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Интервью

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

Известный актер — о роли в сериале «Дино», ностальгии по 90-м и вере в дебютантов