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Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем

21 сентября
2024 год

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21 сентября 2024
17 сентября в Милане стартовала Неделя моды, в рамках которой уже состоялись показы новых весенних коллекций Fendi, Gucci, Marni, Prada, Max Mara, Versace и других брендов. Среди гостей показов были замечены Джессика Честейн, Дакота Джонсон, Дебора Харри, Кирстен Данст, Дэвид Бэкхем, Эд Вествик, Ченнинг Татум и другие.

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем
фото: Дебора Харри на показе Gucci

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем
фото: Дакота Джонсон на показе Gucci

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем
фото: Джессика Честейн на показе Gucci

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем
фото: Джулия Гарнер на показе Gucci

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем
фото: Кирстен Данст на показе Gucci

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем
фото: Майя Хоук на показе Prada

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем
фото: Элла Пернелл на показе Prada

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем
фото: Шейлин Вудли на показе Fendi

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем
фото: Дэвид Бэкхем на показе Boss

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем
фото: Ченнинг Татум на показе Versace

Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем
фото: Эд Вествик и Эми Джексон на показе Elisabetta Franchi
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Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем фотографии
Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем фотографии
Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем фотографии
Неделя моды в Милане: Кирстен Данст, Джессика Честейн и Дэвид Бэкхем фотографии
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