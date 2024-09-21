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Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич

21 сентября
2024 год

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21 сентября 2024
Затяжное бабье лето отечественный бомонд догуливал так плотно и лихорадочно, что не хватило бы места ни в одном ежедневнике. 6 сентября актриса Лиза Моряк совместно с онлайн-кинотеатром KION и столичным рестораном “Хорошая девочка” представили специальное коктейльное меню. Презентация была приурочена к премьере третьего сезона сериала «Жизнь по вызову», в котором Моряк исполняет одну из главных ролей. Отведать коктейли от Моряк пришли Лянка Грыу, Анна Чурина и Виктория Богатырёва.

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Лиза Моряк и Виктория Богатырёва

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Лянка Грыу

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Анна Чурина

10 сентября в клубе завода "Каучук" состоялся показ новой коллекции дизайнера Вики Газинской. Шоу посетили Аня Чиповская, Эвелина Хромченко, Мария Миногарова, Лиза Арзамасова, Владислав Лисовец, Елена Летучая и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Влад Лисовец

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Лиза Арзамасова

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Мария Миногарова

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Эвелина Хромченко

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Аня Чиповская

12 сентября в нью-йоркском UBS Arena прошла 41-я церемония вручения премии MTV Video Music Awards, на которой среди звёзд музыкальной сцены были замечены Сьюки Уотерхаус, Сабрина Карпентер и Маргарет Куэлли.

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Кэти Перри

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Маргарет Куэлли с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Сабрина Карпентер

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Ленни Кравиц

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Сьюки Уотерхаус

16 сентября в кинотеатре «Художественный» на премьере хоррор-триллера «Субстанция» побывали Анастасия Евграфова и Анна Ещенко.

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Анастасия Евграфова

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Анна Ещенко

18 сентября канал ТНТ собрал гостей на презентации нового реалити «Звёзды в джунглях» в московском ресторане Sempre. На мероприятии побывали Михаил Галустян, Ольга Бузова, Дана Борисова, Анфиса Чехова, Наталья Бочкарёва и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Михаил Галустян и Ольга Бузова

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Анфиса Чехова

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Дана Борисова

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Наталья Бочкарёва

19 сентября в московском Театре на Бронной состоялась презентация совместного проекта Константина Богомолова и фонда развития научно-культурных связей “Вызов”: серия спектаклей «Голоса будущего» о выдающихся ученых, изменивших ход истории. Среди гостей мероприятия были Ида Галич, Аврора и Яна Чурикова.

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Аврора

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Яна Чурикова

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Ида Галич

Неподалёку от театра в этот же вечер можно было встретить Стивена Сигала, который прибыл на Патриаршие пруды, чтобы засвидетельствовать открытие нового ресторана Эмина Агаларова MELA. Посмотреть на заморского соотечественника пришли Яна Рудковская, Алла Михеева и Юлия Барановская.

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Стивен Сигал и Эмин Агаларов

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Яна Рудковская

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Алла Михеева

Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич
фото: Юлия Барановская
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Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич фотографии
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