Блеск и нищета красных дорожек: Михаил Галустян, Аня Чиповская и Ида Галич

Затяжное бабье лето отечественный бомонд догуливал так плотно и лихорадочно, что не хватило бы места ни в одном ежедневнике. 6 сентября актриса Лиза Моряк совместно с онлайн-кинотеатром KION и столичным рестораном “Хорошая девочка” представили специальное коктейльное меню. Презентация была приурочена к премьере третьего сезона сериала «Жизнь по вызову», в котором Моряк исполняет одну из главных ролей. Отведать коктейли от Моряк пришли Лянка Грыу, Анна Чурина и Виктория Богатырёва.
Неподалёку от театра в этот же вечер можно было встретить Стивена Сигала, который прибыл на Патриаршие пруды, чтобы засвидетельствовать открытие нового ресторана Эмина Агаларова MELA. Посмотреть на заморского соотечественника пришли Яна Рудковская, Алла Михеева и Юлия Барановская.
обсуждение >>