Майкл Мэдсен подал на развод, обвинив жену в доведении их сына до самоубийства

Месяц назад 66-летний Майкл Мэдсен был арестован по обвинению в домашнем насилии. Пострадавшей оказалась жена актёра, ДеАнна Мэдсен, с которой он прожил в браке 28 лет. Актёр внёс залог в размере 20 000 долларов, вернулся домой и подал на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». И заявил, что перестал жить с женой более 2 лет назад, после того, как их 26-летний сын Хадсон покончил жизнь самоубийством.
фото: Майкл с сыном Хадсоном
В заявлении, прикреплённом к документам, актёр обвиняет свою жену в доведении сына до самоубийства «из-за её недосмотра и алкоголизма». Мэдсен отверг обвинения ДеАнны в домашнем насилии, заявив, что сам долгое время был жертвой насилия с её стороны. И запросил в отношении ДеАнны запретительный судебный ордер. «Я жертва абьюзивных, созависимых и токсичных отношений, кульминацией которых стало вторжение ответчицы в мою резиденцию, после чего меня ошибочно арестовали по обвинению в домашнем насилии», — гласит заявление актёра.
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