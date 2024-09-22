«Эгоизм и зависть»: Сергей Полунин о главных врагах таланта

В преддверии премьеры балета «Мастер и Маргарита»
танцовщик Сергей Полунин
дал интервью изданию «Hello!»
, в котором рассказал о самых главных врагах таланта.
«Эгоизм — возвышение своего эго, это главный враг любого артиста. Как правило он возникает тогда, когда артист не уверен в себе, эгоизм прикрывает его, не дает ранить. К сожалению, это приводит к неадекватным поступкам или высказываниям, которые никак не связаны с реальным положением дел. Мне приходилось из-за этого расставаться с талантливыми людьми, просто потому что невозможно пробить оболочку эгоизма, которую люди себе выстроили и по сути ослепили себя в духовном смысле. Для меня эти случаи трагичны, я вижу потенциал и вижу самообман человека, который из-за комплексов не может себе позволить творить. Тем не менее, я борюсь до конца за таких людей.
Ещё одно страшное чувство — это зависть. Когда человек не может справиться с этим чувством, это всегда ощущается. А ведь хочется искренности, и для меня важно, когда люди внутренне хорошие и доброжелательные. А талант я вижу сразу и хочу, чтобы человек его раскрыл, даю максимальную свободу в мышлении. Помогаю только тогда, когда понимаю, что в моей помощи нуждаются. И мне не жалко для талантливого и целеустремленного артиста приоткрыть и даже распахнуть двери к еще большим возможностям. Артист — это не бизнесмен, в творчестве не всегда присутствует чёткость»
.
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