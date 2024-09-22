«Она за год сдала ЕГЭ на латышском»: Чулпан Хаматова рассказала об успехах старшей дочери

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Артист балета рассказал, какие качества заставляют его прекратить работу с артистами

«Эгоизм и зависть»: Сергей Полунин о главных врагах таланта

22 сентября

Майкл Мэдсен подал на развод, обвинив жену в доведении их сына до самоубийства

Месяц назад актёр был арестован по обвинению в домашнем насилии