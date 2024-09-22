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«Она за год сдала ЕГЭ на латышском»: Чулпан Хаматова рассказала об успехах старшей дочери

22 сентября
2024 год

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22 сентября 2024
Несмотря на периодически появляющиеся новости о неудачах Чулпан Хаматовой в Латвии, актриса продолжает работать в рижском театре и играет спектакли на латышском языке. В интервью иноагенту Михаилу Козыреву* Чулпан призналась, что её неоднократно посещало желание сдаться, но настойчивость привела к тому, что в настоящее время она уже может импровизировать на латышском.

«Она за год сдала ЕГЭ на латышском»: Чулпан Хаматова рассказала об успехах старшей дочери

«Я даже в какие-то моменты забываю, что это чужой язык. Я очень рада и счастлива, что я прошла насквозь, не струсила. Хотя были моменты, когда хотелось всё свернуть и тихо отползти в сторону. Когда ты начинаешь говорить на языке, понимать внутри репетиций, чувствовать нюансы, тонкости, юмор, замечать детали, когда ты понимаешь, что ты можешь импровизировать на этом языке…я открыла свой дневник и поставила себе пятёрку. Может, я себя внутренне успокаиваю, но я считаю, что это здорово, когда ты опять оказываешься на нулевой отметке, сидишь за партой в первом классе и должен за очень короткое время быстро-быстро закончить школу, театральный институт и начать играть спектакли. Мне кажется, что это прекрасные и нужные вызовы, и огромная радость от того, что ты с ними справился».

«Она за год сдала ЕГЭ на латышском»: Чулпан Хаматова рассказала об успехах старшей дочери
фото: Чулпан с дочерьми

Дочери Чулпан добились за эти 2,5 года эмиграции ещё больших успехов в образовании. «Старшая дочка сделала геройский поступок, мои успехи в языке ничто по сравнению с её. Она заканчивала здесь музыкальное училище и ей нужно было обязательно сдать ЕГЭ на латышском, чтобы поступить в консерваторию в Риге. Она за год сдала ЕГЭ на латышском, набрав больше баллов, чем некоторые латыши, которые учились вместе с ней. Но она просто не спала, не ела, она только занималась музыкой и параллельно учила латышский. Когда она разговаривает, я просто стыдливо прикрываю глаза, потому что её латышский уже совершенно свободный. Средняя дочь учится в Лондоне, поэтому она не знает латышский язык. А младшая дочка тоже как-то легко, смело, не всегда грамотно, но совершенно свободно плавает в море этого ещё два года назад незнакомого языка».

*Михаил Козырев внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 21.07.23
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«Она за год сдала ЕГЭ на латышском»: Чулпан Хаматова рассказала об успехах старшей дочери фотографии
«Она за год сдала ЕГЭ на латышском»: Чулпан Хаматова рассказала об успехах старшей дочери фотографии
«Она за год сдала ЕГЭ на латышском»: Чулпан Хаматова рассказала об успехах старшей дочери фотографии
«Она за год сдала ЕГЭ на латышском»: Чулпан Хаматова рассказала об успехах старшей дочери фотографии
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