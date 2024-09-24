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В Москве приготовят самую большую кружку какао

24 сентября
2024 год

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24 сентября 2024
В субботу, 28 сентября, в парке культуры и отдыха «Красная Пресня» всех любителей какао ждёт тёплый сюрприз от телеканала «Viju TV1000 новелла»: они смогут не только насладиться прекрасным напитком, но и стать частью исторического события. На их глазах приготовят рекордное количество – 100 (сто!) литров – какао. Мероприятие приурочено к премьере португальско-бразильского сериала «Какао».

В Москве приготовят самую большую кружку какао
фото: Кадр из сериала «Какао»

Достижение будет сразу же зарегистрировано в «Книге рекордов России». Для установки рекорда организаторы основательно подготовятся: в парке будет сооружена гигантская кружка – её высота составит два с половиной метра! И это ещё не всё: гости также смогут принять участие в мастер-классах по росписи кружек и украшению печенья. И то, и другое можно будет забрать с собой – в качестве сувенира и подарка.

В Москве приготовят самую большую кружку какао
фото: Кадр из сериала «Какао»

Новые серии «Какао» выходят на телеканале «Viju TV1000 новелла» по будням в 16:15. А на праздник какао всех желающих ждут 28 сентября в 15:00 в парке культуры и отдыха «Красная Пресня» в зоне «Эстрада».
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№ 1
ДаринаКароль   24.09.2024 - 19:54
Вау, ради такого события готова приехать в Москву) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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В Москве приготовят самую большую кружку какао фотографии
В Москве приготовят самую большую кружку какао фотографии
В Москве приготовят самую большую кружку какао фотографии
В Москве приготовят самую большую кружку какао фотографии
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