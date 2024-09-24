Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова

«Она за год сдала ЕГЭ на латышском»: Чулпан Хаматова рассказала об успехах старшей дочери
Актриса с детьми уже 2,5 года живёт в Риге
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21 сентября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера приключенческого мультфильма «Команда монстров». Картину о невероятном путешествии дружелюбного привидения Элли и её команды монстров первыми посмотрели Никита Панфилов, Елена Борщёва, Анастасия Меськова, Евгения Соляных, Евгения Ахременко, Екатерина Соломатина, Мария Глазкова и другие.
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