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Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова

24 сентября
2024 год

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24 сентября 2024

21 сентября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера приключенческого мультфильма «Команда монстров». Картину о невероятном путешествии дружелюбного привидения Элли и её команды монстров первыми посмотрели Никита Панфилов, Елена Борщёва, Анастасия Меськова, Евгения Соляных, Евгения Ахременко, Екатерина Соломатина, Мария Глазкова и другие.

Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова
фото: Никита Панфилов с семьёй

Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова
фото: Елена Борщёва с семьёй

Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова
фото: Анастасия Меськова с детьми

Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова
фото: Евгения Соляных с сыном

Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова
фото: Евгения Ахременко с сыном

Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова
фото: Екатерина Соломатина с семьёй

Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова
фото: Мария Глазкова

Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова
фото: Александр Метелкин и Полина Казанцева-Метёлкина с детьми

Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова
фото: Юлия Хамитова с семьёй

Анимационная картина «Команда монстров» выходит в широкий прокат 26 сентября.

«Команда монстров»
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Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова фотографии
Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова фотографии
Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова фотографии
Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова фотографии
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