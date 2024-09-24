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Певец Niletto снялся в специальном спортивном эпизоде «Простоквашино»

24 сентября
2024 год

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24 сентября 2024
Российский автор-исполнитель, музыкант и танцор Niletto появился в новой серии анимационного ситкома «Простоквашино», которая рассказывает о том, как заниматься спортом с удовольствием. Помимо появления артиста в эпизоде под названием «Подход», зрителя также ждёт новая песня Niletto: композиция звучит в завершении серии. Премьера эпизода состоялась в онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале «Мультиландия».

Певец Niletto снялся в специальном спортивном эпизоде «Простоквашино»

Выход серии поддержало Министерство спорта Российской Федерации и Комплекс ГТО. По сюжету Дядя Фёдор готовится к пересдаче нормативов по физкультуре и, чтобы не получить двойку, обращается за советом к своим друзьям – Матроскину и Шарику. Неожиданно Шарик вспоминает про своего любимого музыканта Niletto и приглашает артиста помочь с занятиями. Вместе с Дядей Фёдором они отправляются на тренировку в коровник, чтобы раскрыть секрет успешной сдачи нормативов.
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