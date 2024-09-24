Певец Niletto снялся в специальном спортивном эпизоде «Простоквашино»

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Привидение с подвохом: Никита Панфилов, Елена Борщёва и Анастасия Меськова

Когда сбываются мечты: Саша Бортич, Александр Робак и Александр Мизёв

22 сентября

«Она за год сдала ЕГЭ на латышском»: Чулпан Хаматова рассказала об успехах старшей дочери

Актриса с детьми уже 2,5 года живёт в Риге