Певец Niletto снялся в специальном спортивном эпизоде «Простоквашино»

Российский автор-исполнитель, музыкант и танцор Niletto
появился в новой серии анимационного ситкома «Простоквашино»
, которая рассказывает о том, как заниматься спортом с удовольствием. Помимо появления артиста в эпизоде под названием «Подход», зрителя также ждёт новая песня Niletto: композиция звучит в завершении серии. Премьера эпизода состоялась в онлайн-кинотеатре Okko
и на телеканале «Мультиландия»
.
Выход серии поддержало Министерство спорта Российской Федерации и Комплекс ГТО. По сюжету Дядя Фёдор готовится к пересдаче нормативов по физкультуре и, чтобы не получить двойку, обращается за советом к своим друзьям – Матроскину и Шарику. Неожиданно Шарик вспоминает про своего любимого музыканта Niletto и приглашает артиста помочь с занятиями. Вместе с Дядей Фёдором они отправляются на тренировку в коровник, чтобы раскрыть секрет успешной сдачи нормативов.
обсуждение >>