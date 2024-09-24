На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко

23 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера экшен-драмы «9 секунд»
. Фильм основан на реальном подвиге 19-летнего матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова, который в 2010 году, благодаря своему мужеству, спас 348 членов экипажа легендарного эсминца «Быстрый». Среди зрителей премьеры были актёры фильма Дмитрий Певцов
, Алексей Кирсанов
и Бато Шойнжонов
, а также Ольга Дроздова
, Евгения Короткевич
, Наталья Мильниченко
и другие.
фото: Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова
фото: Алексей Кирсанов
фото: Бато Шойнжонов
фото: Евгения Короткевич
В широком прокате фильм «9 секунд» с 26 сентября.
фото: Наталья Мильниченко
«9 секунд»
обсуждение >>