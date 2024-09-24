Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко

24 сентября
2024 год

Лайфстайл >>
24 сентября 2024
23 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера экшен-драмы «9 секунд». Фильм основан на реальном подвиге 19-летнего матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова, который в 2010 году, благодаря своему мужеству, спас 348 членов экипажа легендарного эсминца «Быстрый». Среди зрителей премьеры были актёры фильма Дмитрий Певцов, Алексей Кирсанов и Бато Шойнжонов, а также Ольга Дроздова, Евгения Короткевич, Наталья Мильниченко и другие.

На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко
фото: Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко
фото: Алексей Кирсанов

На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко
фото: Бато Шойнжонов

На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко
фото: Евгения Короткевич

На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко
фото: Наталья Мильниченко

В широком прокате фильм «9 секунд» с 26 сентября.

«9 секунд»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьера
персоны
Ольга ДроздоваАнна Ермолина (II)Алексей КирсановЕвгения КороткевичНаталья МильниченкоДмитрий ПевцовАлександра ШабалинаБато ШойнжоновОлег Штром
фильмы
9 секунд

фотографии >>
На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко фотографии
На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко фотографии
На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко фотографии
На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Ольга Белявская
Сергей Бондарчук
Иван Гаврилюк
Наталья Данилова
Анатолий Котенёв
Дмитрий Миргородский
Валерий Полетаев
Фаррух Саипов
Лидия Федосеева-Шукшина
Ронни Баркер
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Кристофер Рив
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Джанго
спагетти-вестерн
Италия, Испания, 1966
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Вайлет в стране чудес
детский фильм, драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Италия, США, 2023
Полтергейст: Другое измерение
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Мой Марчелло
драма, комедия
Италия, Франция, 2024
Последний день Земли
драма, фильм-катастрофа
Бельгия, Франция, 2024
Кан Даниэль: Мой парад
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Команда монстров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2024
Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!
биография
Италия, 2022
Холли
подростковая драма, мистика
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2023
9 секунд
биография, драма
Россия, 2024
Астрал. Стереоскоп демона
мистика, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram