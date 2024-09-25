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Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник

25 сентября
2024 год

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25 сентября 2024
Вчера в киноцентре «Мосфильм» состоялась светская премьера комедии «Особенности национальной больницы» о том, как молодой немец попадает волонтёром в неврологическое отделение обычной петербургской больницы. Среди гостей премьеры были актёры фильма Ольга Смирнова, Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Кузьма Котрелёв, Василий Щипицын и Юрий Степанов, а также Анна Ещенко, Влада Ерофеева, Миша Гурай и многие другие.

Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник
фото: Ольга Смирнова

Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник
фото: Аркадий Укупник

Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник
фото: Анна Алексахина и Станислав Светлов

Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник
фото: Кузьма Котрелёв

Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник
фото: Василий Щипицын

Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник
фото: Юрий Степанов

Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник
фото: Анна Ещенко

Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник
фото: Влада Ерофеева

Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник
фото: Миша Гурай

Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник
фото: Стася Толстая (Венкова)

В широкий прокат фильм «Особенности национальной больницы» выйдет 3 октября 2024 года.

«Особенности национальной больницы»
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Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник фотографии
Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник фотографии
Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник фотографии
Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник фотографии
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