Культурный шок: Ольга Смирнова, Кузьма Котрелёв и Аркадий Укупник

Вчера в киноцентре «Мосфильм» состоялась светская премьера комедии «Особенности национальной больницы»
о том, как молодой немец попадает волонтёром в неврологическое отделение обычной петербургской больницы. Среди гостей премьеры были актёры фильма Ольга Смирнова
, Аркадий Укупник
, Анна Алексахина
, Кузьма Котрелёв
, Василий Щипицын
и Юрий Степанов
, а также Анна Ещенко
, Влада Ерофеева
, Миша Гурай
и многие другие.
фото: Ольга Смирнова
фото: Аркадий Укупник
фото: Анна Алексахина и Станислав Светлов
фото: Кузьма Котрелёв
фото: Василий Щипицын
фото: Юрий Степанов
фото: Анна Ещенко
фото: Влада Ерофеева
фото: Миша Гурай
В широкий прокат фильм «Особенности национальной больницы» выйдет 3 октября 2024 года.
фото: Стася Толстая (Венкова)
«Особенности национальной больницы»
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