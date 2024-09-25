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Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань

25 сентября
2024 год

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25 сентября 2024
24 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера комедии «Беляковы в отпуске» о том, как Сергей Юрьевич, который очень любит разговаривать с телевизором, вместе с семьёй едет отдыхать в Турцию. Первыми посмотреть фильм пришли директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, актёры картины Сергей Светлаков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Саша Новиков, Светлана Листова и Рухин Магеррамов, а также Алексей Лукин, Дмитрий Маликов, Мария Кравченко, Владимир Селиванов и многие другие.

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Тина Канделаки

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Сергей Светлаков с супругой

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Мария Горбань с семьёй

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Андрей Мерзликин с семьёй

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Саша Новиков

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Светлана Листова

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Рухин Магеррамов

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Алексей Лукин

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Дмитрий Маликов

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Мария Кравченко

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Владимир Селиванов и Александра Калмыкова

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Сергей Комаров

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань
фото: Маргарита Галич

В широкий прокат фильм «Беляковы в отпуске» выйдет уже 26 сентября.

«Беляковы в отпуске»
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Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань фотографии
Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань фотографии
Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань фотографии
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