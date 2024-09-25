Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань

24 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера комедии «Беляковы в отпуске»
о том, как Сергей Юрьевич, который очень любит разговаривать с телевизором, вместе с семьёй едет отдыхать в Турцию. Первыми посмотреть фильм пришли директор телеканала ТНТ Тина Канделаки
, актёры картины Сергей Светлаков
, Мария Горбань
, Андрей Мерзликин
, Саша Новиков
, Светлана Листова
и Рухин Магеррамов
, а также Алексей Лукин
, Дмитрий Маликов
, Мария Кравченко
, Владимир Селиванов
и многие другие.
фото: Тина Канделаки
фото: Сергей Светлаков с супругой
фото: Мария Горбань с семьёй
фото: Андрей Мерзликин с семьёй
фото: Саша Новиков
фото: Светлана Листова
фото: Рухин Магеррамов
фото: Алексей Лукин
фото: Дмитрий Маликов
фото: Мария Кравченко
фото: Владимир Селиванов и Александра Калмыкова
фото: Сергей Комаров
В широкий прокат фильм «Беляковы в отпуске» выйдет уже 26 сентября.
фото: Маргарита Галич
«Беляковы в отпуске»
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