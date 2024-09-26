Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков

анонс

Всё включено: Сергей Светлаков, Тина Канделаки и Мария Горбань

На реальных событиях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова и Наталья Мильниченко

24 сентября

Певец Niletto снялся в специальном спортивном эпизоде «Простоквашино»

Серия рассказывает о том, как заниматься спортом с удовольствием