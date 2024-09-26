Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков

Вечером 25 сентября кинотеатр «Октябрь» погрузился в сказку: в нём состоялась светская премьера сказочного блокбастера — сериала «Последний богатырь. Наследие»
. Гости вечера увидели первые два эпизода чудо-сериала, которые будут доступны на START
уже 27 сентября. Среди первых зрителей были актёры проекта Виктор Хориняк
, Александра Урсуляк
, Арина Рожкова
, Эвелина Мазурина
, Дмитрий Лысенков
, Виктор Сухоруков
, Юлия Пересильд
, Гарик Харламов
, Олег Чугунов
, Владислав Ветров
и Анатолий Вассерман
, а также Эвелина Блёданс
, Мила Ершова
, Дмитрий Чеботарёв
и многие другие.
фото: Юлия Пересильд
фото: Виктор Хориняк и Софья Петрова
фото: Александра Усруляк
фото: Арина Рожкова, Олег Чугунов, Эвелина Мазурина
фото: Дмитрий Лысенков
фото: Виктор Сухоруков
фото: Гарик Харламов
фото: Владислав Ветров с семьёй
фото: Анатолий Вассерман
фото: Эвелина Блёданс
фото: Мила Ершова
фото: Дмитрий Чеботарёв
фото: Александр Самойленко
фото: Ирина Безряднова
Смотрите сериал «Последний богатырь. Наследие» с 27 сентября.
фото: Артемий Лебедев
«Последний богатырь. Наследие»
обсуждение >>