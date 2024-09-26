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Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков

26 сентября
2024 год

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26 сентября 2024
Вечером 25 сентября кинотеатр «Октябрь» погрузился в сказку: в нём состоялась светская премьера сказочного блокбастера — сериала «Последний богатырь. Наследие». Гости вечера увидели первые два эпизода чудо-сериала, которые будут доступны на START уже 27 сентября. Среди первых зрителей были актёры проекта Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Дмитрий Лысенков, Виктор Сухоруков, Юлия Пересильд, Гарик Харламов, Олег Чугунов, Владислав Ветров и Анатолий Вассерман, а также Эвелина Блёданс, Мила Ершова, Дмитрий Чеботарёв и многие другие.

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Юлия Пересильд

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Виктор Хориняк и Софья Петрова

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Александра Усруляк

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Арина Рожкова, Олег Чугунов, Эвелина Мазурина

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Дмитрий Лысенков

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Виктор Сухоруков

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Гарик Харламов

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Владислав Ветров с семьёй

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Анатолий Вассерман

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Эвелина Блёданс

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Мила Ершова

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Дмитрий Чеботарёв

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Александр Самойленко

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Ирина Безряднова

Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков
фото: Артемий Лебедев

Смотрите сериал «Последний богатырь. Наследие» с 27 сентября.

«Последний богатырь. Наследие»
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Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков фотографии
Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков фотографии
Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков фотографии
Волшебный город: Юлия Пересильд, Виктор Хориняк и Виктор Сухоруков фотографии
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