СМИ: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева разводятся

«Говорят, что слухи о расставании Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой всё-таки не слухи. У пары давно назрели творческие разногласия, которые, видимо, в какой-то момент стали непримиримыми. В общем, год семьи в разгаре», – написали админы.
По слухам, новой избранницей режиссёра стала Софья Синицына, бывшая возлюбленная Павла Табакова, родившая от него дочь. Многочисленные публикации о разрыве звёздной пары дошли до 29-летней актрисы. Она не стала отрицать слухи о романе с режиссёром и иронично отреагировала на «творческие разногласия», которые были названы в качестве причины предполагаемого развода пары: «Такой день хороший, у меня как будто сегодня день рождения. Все поздравляют! Ребят, всё супер, закругляемся», – написала Софья. Она пошутила, что ей стоит завести канал под названием «Творческие разногласия».
Но, по мнению админов телеграм-канала «Антиглянец», слухи о романе Синициной и Бондарчука преувеличены: «Короче. По нашим сведениям Ф. Бондарчук сейчас не в самом приподнятом настроении и ресурсном состоянии, поэтому в этот роман мы не верим. Но Софья Синицына – это персонаж. В ней всё, что полагается истинной роковухе. Умеет быть скромной, не особо привлекающей внимания, но #говорятчто в послужном списке этой актрисы – романы с Блаватником, Глуховским, Табаковым-младшим (ушла к нему от актёра Никиты Тарасова, и там общий ребенок), Исхаковым. Причём чуть ли параллельно. И был ещё один режиссёр в отношениях. И Резо Гигиенишвили».
фото: Павел Табаков и Софья Синицина
Боднарчук и Андреева редко появляются вместе на красных дорожках и не любят афишировать личную жизнь. Из-за этого постоянно ползут слухи об их разводе. Пара вместе с 2016 года и воспитывает общего сына.
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