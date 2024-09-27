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Сергей Шнуров разводится с женой

27 сентября
2024 год

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27 сентября 2024
Супруга Сергея Шнурова, которая моложе его на 18 лет, подала на развод. Соответствующий иск появился в базе судебных документов 16 сентября. Он подан на мировой судебный участок, это значит, что раздела имущества между супругами не будет.

Сергей Шнуров разводится с женой

Дочь миллионера Ольга Абрамова стала четвёртой женой музыканта после того, как он развёлся с Матильдой. Их тайное бракосочетание состоялось в октябре 2018 года. У супружеской пары двое детей — первый сын родился в 2021-м, а второй ребёнок появился в 2022-м. Развод Сергея и Ольги прокомментировала Ксения Собчак. По её мнению, их история «очень поучительная».

«Это когда одна женщина может возвысить и помочь, а именно Матильда. И расцвет его карьеры не случайно выпал на то время, когда они были вместе. А другая может всё просто загубить. Ольга действительно сделала всё, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — его концертным директором». Собчак отметила, что сейчас группа «Ленинград» выступает на корпоративах, а раньше «собирала стадионы по всей стране». Также она выразила надежду на то, что после развода в группе произойдёт «какой-то ренессанс». Ни Сергей, ни Ольга пока официально не прокомментировали развод.
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