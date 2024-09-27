Сергей Шнуров разводится с женой

Супруга Сергея Шнурова
, которая моложе его на 18 лет, подала на развод. Соответствующий иск появился в базе судебных документов 16 сентября. Он подан на мировой судебный участок, это значит, что раздела имущества между супругами не будет.
Дочь миллионера Ольга Абрамова
стала четвёртой женой музыканта после того, как он развёлся с Матильдой
. Их тайное бракосочетание состоялось в октябре 2018 года. У супружеской пары двое детей — первый сын родился в 2021-м, а второй ребёнок появился в 2022-м. Развод Сергея и Ольги прокомментировала Ксения Собчак
. По её мнению, их история «очень поучительная».
«Это когда одна женщина может возвысить и помочь, а именно Матильда. И расцвет его карьеры не случайно выпал на то время, когда они были вместе. А другая может всё просто загубить. Ольга действительно сделала всё, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — его концертным директором»
. Собчак отметила, что сейчас группа «Ленинград» выступает на корпоративах, а раньше «собирала стадионы по всей стране». Также она выразила надежду на то, что после развода в группе произойдёт «какой-то ренессанс». Ни Сергей, ни Ольга пока официально не прокомментировали развод.
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