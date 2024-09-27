«Совсем запретить гаджеты не получается»: Сергей Светлаков о воспитании детей

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Любовь Аксенова вернулась к роли Наташи Кустовой в третьем сезоне «Почки»

Третий сезон популярного сериала с Максимом Матвеевым

Популярному актеру было 62 года

В ночь с 26 на 27 сентября, 01:20, Дом Кино

«Белый снег»: Сама сюда дошла – на лыжах

Спутник телезрителя

«Вратарь Галактики»: У нас в Рязани космолет с глазами

В ночь с 27 на 28 сентября, 01:10, Россия