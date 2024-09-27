«Совсем запретить гаджеты не получается»: Сергей Светлаков о воспитании детей

У Сергея трое детей: 16-летняя Настя, 11-летний Иван и 7-летний Максим. По словам актёра, всё свободное время он старается проводить с детьми и надеется на то, что их не потянет в шоу-бизнес. «Тяги записаться в театральный кружок у них нет, но если нужно, например, провести школьный праздник — это их не смущает, берутся с удовольствием. Максим на публике не тушуется, но и на первые роли не лезет. Я бы не хотел, чтобы дети повторяли мой путь. Мечтаю о том, чтобы они были счастливы, а каким путём — неважно. Пойдут во что-то творческое — пожалуйста, нет — я буду только рад, если у нас семье появятся другие профессии. Творческое во всех детях точно есть, это понятно и по поведению, и по желанию быть в центре компании. Ну а пока Максим Сергеевич играет в школьной постановке молчаливое дерево, и нас, как родителей, это вполне устраивает».
фото: Сергей Светлаков с сыновьями
Также актёр поделился своими методами регулирования взаимодействия детей с гаджетами: «Думаю, что это противостояние мы, родители 21 века, уже проигрываем. Смартфоны, планшеты, приставки, ноутбуки – уже неотъемлемая часть жизни, просто отключить от этого невозможно: иначе есть шанс превратиться в белую ворону – тогда придётся где-нибудь на Алтае искать своё место отшельника. Мы в семье установили правила: в будние дни детям можно играть по полчаса, если сделаны все уроки. В выходной день – по часу. Совсем запретить гаджеты не получается. Мы же сами все время в телефонах сидим, а дети нас зеркалят».
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