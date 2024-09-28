Образец неполиткорректности: Брижит Бардо исполнилось 90 лет

Сегодня французская актриса и активистка Брижит Бардо
празднует 90-летний юбилей. Впрочем, актёрскую карьеру Брижит свернула ещё в 39 лет, осознав, что ей «осточертело это кривляние». И решила посвятить свою жизнь борьбе за права животных, многого добившись на этом поприще. Именно под её давлением правительство Франции запретило устаревшие методы забивания скота, обязав мясников использовать электрошоковые пистолеты, избавляющие животных от мучительной агонии. И с её подачи в Европе и России был запрещён промысел на детёнышей тюленя.
«Спасая животных, я заставила воспринимать себя всерьёз. Образ красотки-идиотки, который придумала пресса, я прикончила раз и навсегда»
, — заявила когда-то актриса. Но вложив всю свою страсть и артистизм в борьбу за права животных, Бардо стала «развлекать» публику не менее экстравагантными выходками, чем памятное дефиле в бикини на Лазурном берегу. Чего только стоит анекдотичная история с соседским ослом, которого Бардо взяла на передержку, а потом оскопила без разрешения хозяина, сославшись на то, что осёл приставал к её престарелой кобыле.
За пятьдесят лет активизма от Бардо досталось всем: китайцам, убивающим тигров, носорогов и бурых медведей ради добычи сырья для изготовления сомнительных средств народной медицины; корейцам, употребляющим в пищу собак; канадцам, забивающим морских котиков; властям США, пренебрегающим защитой окружающей среды в угоду бурению нефтяных скважин; датчанам, убивающим дельфинов; французам, признавшим бой быков частью культурного наследия; и даже актрисе Софи Лорен
, которой Бардо предложила отказаться уже наконец от ношения изделий из меха.
В ход шли разные методы: открытые письма, призывы к бойкоту и даже угрозы получить российское гражданство. Последнее почему-то должно было до смерти перепугать французские власти в 2013 году, когда актриса боролась за жизнь больных туберкулёзом слонов, которых собирались усыпить в Лионском зоопарке. Симпатизировавшая Владимиру Путину
Бардо заявила, что президент России делает для защиты животных больше, чем все главы французского государства вместе взятые. Невероятно, но угроза сменить гражданство подействовала. Видимо, французские власти не могли так просто отказаться от Бардо — ведь она тоже часть культурного наследия страны.
Парадоксально, но будучи ярой защитницей животных и регулярно заявляя о своей аполитичности, Брижит придерживается не либеральных, как можно был бы подумать, а крайне правых взглядов и позволяет себе весьма нетолерантные высказывания в адрес мусульман, иммигрантов, гомосексуалов, феминисток и движения #metoo.
Отказ Бардо от пластической хирургии и прочих попыток затормозить старение, косая сотня любовников, популяризация бикини и монокини и её свободолюбивый образ жизни в целом сделали бы из неё идеальный символ феминизма. Если бы только она не высказывалась о ненависти к этому движению, называя себя «маскулинистом» и заявляя, что проще защитить свою добродетель от мужчин, чем репутацию — от женщин. Участниц и сторонниц движения #metoo актриса и вовсе назвала лицемерками: «Есть много актрис, которые флиртуют с продюсерами, чтобы получить роль. Потом, чтобы люди о них заговорили, они приходят и говорят, что их притесняли... На самом деле это не приносит им пользы, лишь вредит».
Многолетняя дружба с гомосексуалами не помешала Бардо резко высказаться против гей-парадов и активистов этого запрещённого в России движения: «Они вертят задом, как ярмарочные уроды, и голосами кастратов вопят о притеснениях со стороны ужасных гетеросексуалов».
А за критику мусульман и иммигрантов актриса была пять раз осуждена и заплатила штрафов на несколько десятков тысяч евро. Ещё в начале 1990-х Бардо возмущалась принятыми у мусульман ритуальными убийствами животных. А потом заговорила о «перенаселении иммигрантами Франции»
и возрастающем количестве мечетей. В 2003 году Брижит выпустила книгу «Крик в тишине»
, в которой била тревогу на тему «исламизации Франции»: «Наши предки, наши деды и отцы веками отдавали свои жизни, изгоняя из Франции захватчиков, одного за другим, чтобы сделать нашу родину свободной страной, неподвластной никакому чужеземному игу. Но на протяжении последних двадцати лет мы смиряемся с подпольным, опасным и неконтролируемым проникновением элементов, которые не только не подчиняются нашим законам, но с каждым годом всё больше пытаются навязать нам свои»
. Эти же тезисы Бардо повторила в открытом письме Николя Саркози
в 2006 году, и этот пароксизм свободы слова обошёлся ей в рекордные 15 тысяч евро.
Последним французским политиком, достойным называться «главой государства», родившаяся в 1934 году Бардо считала Шарля де Голля
: «Мне повезло жить в чудесную эпоху свободы и беззаботности, когда не было СПИДа, ремней безопасности в автомобилях, мотоциклетных шлемов, террористических атак, входных кодов на дверях. Нами правил глава государства и был достоин так называться. Он считал своим долгом превратить Францию в страну, которая служила бы примером всему миру»
.
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