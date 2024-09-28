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Мэнди Мур стала матерью в третий раз

28 сентября
2024 год

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28 сентября 2024
Неделю назад 40-летняя актриса и певица Мэнди Мур родила третьего ребёнка. Эту новость Мэнди сообщила в соцсетях, опубликовав фотографии из роддома и после выписки.

Мэнди Мур стала матерью в третий раз

«А вот и Лу. Луиза Эверетт Голдсимит прибыла счастливой, здоровой, оперативно и как раз в сезон знака Девы. Она - девочка нашей мечты, а её старшие братья одержимы ею не меньше нашего. Бесконечно благодарна за нашу семью и растворяюсь в каждом моменте этого особенного времени», — написала актриса.

Мэнди Мур стала матерью в третий раз

Мэнди Мур стала матерью в третий раз

Мэнди и музыкант группы Dawes Тейлор Голдсмит поженились в 2018 году, спустя три года после начала романа. Первенец пары Огаст родился в феврале 2021 года. И видимо, Мэнди так понравилось материнство, что она не стала откладывать и родила второго сына уже в октябре 2022 года.
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Мэнди Мур стала матерью в третий раз фотографии
Мэнди Мур стала матерью в третий раз фотографии
Мэнди Мур стала матерью в третий раз фотографии
Мэнди Мур стала матерью в третий раз фотографии
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