Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова

28 сентября
2024 год

Лайфстайл >>
28 сентября 2024
На прошлой неделе помимо кинопремьер и презентаций новых сезонов в Москве отмечали открытия ресторанов, рекламные контракты и выход третьего сезона сериала «Триггер». 19 сентября на гала-ужине по случаю открытия ресторана AVRORA на Цветном бульваре побывали Фёдор Бондарчук, Павел Деревянко и Анна Михалкова.

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Фёдор Бондарчук

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Павел Деревянко со спутницей

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Анна Михалкова

23 сентября в кинотеатре Синема Парк Мосфильм состоялась презентация книги Натальи Андрейченко «Откровение», на которой побывали Юлия Пересильд и Яна Крайнова.

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Юлия Пересильд и Наталья Андрейченко

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Яна Крайнова

В этот же вечер в московском ресторане Omela бренд O'STIN чествовал на дружеском бранче своего нового амбассадора Аню Чиповскую. Поздравить Аню с новым рекламным контрактом пришли Даниил Воробьёв, Мила Ершова и Святослав Рогожан.

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Аня Чиповская, Святослав Рогожан и Мила Ершова

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Даниил Воробьёв

25 сентября на званом ужине в ресторане Mela встретились актёры третьего сезона сериала «Триггер» Максим Матвеев, Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Алёна Михайлова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Максим Матвеев и Анастасия Уколова

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Ангелина Стречина

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Даниил Воробьёв

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Алёна Михайлова

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Сабина Ахмедова

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Елена Летучая

За бугром было понаряднее: 26 сентября Джордж и Амаль Клуни принимали гостей на вечере своего нежелательного в России благотворительного фонда Clooney Foundation for Justice. В гости пожаловали Кейт Бланшетт, Эмили Блант, Шейлин Вудли, Стинг и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Амаль и Джордж Клуни

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Кейт Бланшетт с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Стинг с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Шейлин Вудли

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Эмили Блант

А на следующий день в Беверли-Хиллз прошёл торжественный вечер по случаю 20-летия программы профилактики психического здоровья MindUp, разработанной благотворительным фондом Голди Хоун. Поздравить хозяйку вечера пришли Деми Мур, Мелани Гриффит и дети Кейт и Оливер Хадсон.

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Курт Рассел, Голди Хоун и Кейт Хадсон

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Оливер Хадсон и Голди Хоун

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова
фото: Мелани Гриффит, Голди Хоун и Деми Мур
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
благотворительностьблеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Наталья АндрейченкоСабина АхмедоваЭмили БлантКейт БланшеттФёдор БондарчукДаниил ВоробьёвШейлин ВудлиГрэйс ГаммерМелани ГриффитАриана ДеБосПавел ДеревянкоМила ЕршоваДжордж КлуниЯна КрайноваЕлена ЛетучаяМаксим МатвеевАлёна МихайловаАнна МихалковаДеми МурЮлия ПересильдРената ПиотровскиКурт РасселлСвятослав РогожанСтингАнгелина СтречинаДжон СтюартАнастасия УколоваБизи ФилиппсДжимми ФэллонКейт ХадсонОливер ХадсонГолди ХоунАнна Чиповская
фильмы
Триггер-3

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Мэгги Смит
27 сентября ушла из жизни британская актриса Мэгги Смит.
Роман Мадянов
25 сентября ушёл из жизни актёр Роман Мадянов.

День рождения >>

Александр Голобородько
Наталья Данилова (II)
Владимир Зайцев
Алексей Ильин
Ольга Калашникова
Яна Крайнова
Ольга Мелихова
Игорь Тарадайкин
Владимир Турчинский
Брижит Бардо
Джанин Гарофало
Хилари Дафф
Сильвия Кристель
Марчелло Мастроянни
Кирстен Праут
Наоми Уоттс
все родившиеся 28 сентября >>

Афиша кино >>

9 секунд
биография, драма
Россия, 2024
Джанго
спагетти-вестерн
Италия, Испания, 1966
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Беляковы в отпуске
комедия
Россия, 2024
Вайлет в стране чудес
детский фильм, драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Италия, США, 2023
Мужское слово
драма, триллер
Россия, 2024
Полтергейст: Другое измерение
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Мой Марчелло
драма, комедия
Италия, Франция, 2024
Последний день Земли
драма, фильм-катастрофа
Бельгия, Франция, 2024
Кан Даниэль: Мой парад
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Команда монстров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2024
Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!
биография
Италия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram