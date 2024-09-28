Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Андрейченко, Максим Матвеев и Анна Михалкова

За бугром было понаряднее: 26 сентября Джордж и Амаль Клуни принимали гостей на вечере своего нежелательного в России благотворительного фонда Clooney Foundation for Justice. В гости пожаловали Кейт Бланшетт, Эмили Блант, Шейлин Вудли, Стинг и другие.
фото: Амаль и Джордж Клуни
фото: Кейт Бланшетт с сыном
фото: Стинг с женой
фото: Шейлин Вудли
фото: Эмили Блант
А на следующий день в Беверли-Хиллз прошёл торжественный вечер по случаю 20-летия программы профилактики психического здоровья MindUp, разработанной благотворительным фондом Голди Хоун. Поздравить хозяйку вечера пришли Деми Мур, Мелани Гриффит и дети Кейт и Оливер Хадсон.
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