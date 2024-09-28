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Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова

28 сентября
2024 год

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28 сентября 2024

26 сентября в Кибердоме состоялась презентация нового сезона Института развития интернета, в рамках которого были представлены более 80 проектов. Среди них – исторические, семейные, детективные, молодёжные, анимационные и комедийные сериалы, онлайн-шоу с участием популярных блогеров, образовательные и документальные проекты, видеоигры и мультиформатный контент.

Среди гостей презентации были замечены Юлия Барановская, Алёна Михайлова, АлексеЙ Гуськов, Жора Крыжовников, Даниил Воробьёв, Александр Устюгов, Анна Пескова, Дмитрий Певцов и многие другие.

Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова
фото: АлексеЙ Гуськов

Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова
фото: Александр Устюгов

Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова
фото: Станислав Бондаренко

Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова
фото: Анна Пескова

Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова
фото: Дмитрий Певцов

Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова
фото: Ольга Долматовская и Жора Крыжовников

Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова
фото: Константин Эрнст

Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова
фото: Даниил Воробьёв

Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова
фото: Юлия Барановская

Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова
фото: Алёна Михайлова
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Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова фотографии
Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова фотографии
Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова фотографии
Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова фотографии
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