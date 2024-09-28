Больше, дольше, дороже: Юлия Барановская, Константин Эрнст и Алёна Михайлова

Неделя моды в Париже: Натали Портман, Изабель Аджани и Гвинет Пэлтроу
Показы новых коллекций Chloé, Balmain, Saint Laurent и Dior
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26 сентября в Кибердоме состоялась презентация нового сезона Института развития интернета, в рамках которого были представлены более 80 проектов. Среди них – исторические, семейные, детективные, молодёжные, анимационные и комедийные сериалы, онлайн-шоу с участием популярных блогеров, образовательные и документальные проекты, видеоигры и мультиформатный контент.
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