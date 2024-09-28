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«Это хороший проект, но не любой ценой»: Милош Бикович о потере роли в «Белом лотосе»

28 сентября
2024 год

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28 сентября 2024
В прошлом году Милош Бикович получил роль в третьем сезоне сериала «Белый лотос», но после организованной травли актёра заменили коллегой из Болгарии. В интервью Фёдору Бондарчуку Милош назвал этот эпизод своей карьеры испытанием, которое он перенёс, не предавая своих принципов.

«Это хороший проект, но не любой ценой»: Милош Бикович о потере роли в «Белом лотосе»

«Я на это смотрю как на испытание. Меня утвердили. Это опубликовали. Начались нападения ботов. Я знаю, что это были боты, потому что они работали по алгоритму. Они писали организованно, огромная истерика поднялась. Они писали мейлы создателям, загадили все соцсети. Создатели сначала решили не реагировать, но эта история не утихала. И тогда они обратились ко мне с вопросом, не мог бы я сделать определённое заявление», — рассказал актёр. И хотя он не уточнил, в чём именно состоял смысл заявления, которое от него просили продюсеры «Белого лотоса», можно предположить, что там была строчка об однозначном осуждении действий руководства РФ.

«Это хороший проект, но не любой ценой»: Милош Бикович о потере роли в «Белом лотосе»

«Я сказал, что моя позиция понятна, и я не могу говорить то, во что я не верю. Мне сказали, что с таким багажом мы не можем идти. Я сделал заявление, которое не идёт вразрез с моими убеждениями, но они сказали, что этого мало и я должен однозначно занять их позицию. На что я не мог пойти.
Для меня это было как некое предложение войти в мировую лигу. Но я никогда за этим не гнался. Я гнался за хорошим проектом, и в этом смысле это хороший проект. Но не любой ценой».
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«Это хороший проект, но не любой ценой»: Милош Бикович о потере роли в «Белом лотосе» фотографии
«Это хороший проект, но не любой ценой»: Милош Бикович о потере роли в «Белом лотосе» фотографии
«Это хороший проект, но не любой ценой»: Милош Бикович о потере роли в «Белом лотосе» фотографии
«Это хороший проект, но не любой ценой»: Милош Бикович о потере роли в «Белом лотосе» фотографии
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