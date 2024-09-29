Сергей Гармаш рассказал, как сыграл с Михаилом Ефремовым в колонии отрывок из спектакля

Сергей Гармаш
редко даёт интервью, но ради Надежды Стрелец
актёр сделал исключение и рассказал
об отношениях с Михаилом Ефремовым
, Галиной Волчек
и компульсивном уходе из театра «Современник».
Гармаш — один из тех, кто не отвернулся от Михаила Ефремова после истории со смертельным ДТП
и регулярно навещает актёра в колонии. «Я всё время поддерживаю с ним отношения. Я езжу к нему туда, один раз ездил я один, а так всё время с Никитой Высоцким… Трагедия, печально. А что вы хотите услышать от меня? Что я с Мишей перестал общаться? Конечно нет. В самый первый приезд говорю: "А давай с тобой сыграем отрывок из спектакля?" Он так загорелся, вообще. Он же ставил спектакль Лёни Филатова «Ещё раз о голом короле», и я там играл Первого министра. Я говорю: "А ты короля сыграешь". Он там себе склеил колпак королевский какой-то дурацкий своими руками. Слушайте, это вообще непростая история про зону… Я вышел, стал говорить…У меня всё построено на «вопрос-ответ», я на своих творческих вечерах выхожу в большом зале, говорю минут 35, но пытаюсь веселить, рассказывать какие-то истории. А тут просто как непробиваемая стена. Я очень быстро свернул своё выступление, Высоцкий тоже, увидел и прочитал только два стихотворения. А тут мы с Мишкой сыграли этот отрывок — и вот это было принято. Он счастлив был безумно. Очень надеюсь, что скоро мы его увидим на свободе».
История Ефремова перекликается с личной историей Гармаша, брат которого отсидел срок за похожее преступление. «Безусловно, в этой трагедии его вина. Но дело в том, что я нечто подобное пережил уже. Авария со смертельным исходом была у моего родного брата и брат был на моей машине. Он получил свой срок, сел в колонию и по УДО вышел. Но если бы вы знали, как потерпевшим хотелось, чтобы в этой машине был я. Я на съёмках был в Крыму в это время — они документы поднимали, чтобы удостовериться, что меня не было за рулём. Хотя брат никуда с места аварии не сбегал».
обсуждение >>