«Делала бутерброды и подавала чай»: Любовь Аксёнова рассказала, как попала в кино

Любовь Аксёнова
получила высшее образование в ГИТИСе, но, как и многим, заветные роли ей достались не сразу. В беседе с гостями фестиваля гик-культуры ГикКон, где актриса была главным хедлайнером, она рассказала
, как попала в кино.
«Я поступила в театральный институт в 16 лет. Тогда не очень понимала, зачем. Через 4 года, когда я уже готовила выпускной экзамен, подумала, что мне нужно поступать заново, я ничего не выучила за время учёбы. Дальше я добирала собственным опытом, читала книги. Мораль такая: учитесь, пожалуйста, сразу. Сначала на площадках я подавала чай, делала бутерброды, а на других могла работать «хлопушкой»
, — рассказывает Любовь.
Она также добавила, что об артистической деятельности мечтала с малых лет. Правда, тогда предполагала, что свяжет жизнь с музыкой: «Я с детства знала, что окажусь на сцене, но я думала, что буду певицей. Но как-то вышло, что я актриса, чем я довольна»
, — добавила Аксёнова. Она отметила, что в творческом плане её вдохновлял Олег Янковский
.
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