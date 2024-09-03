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«Делала бутерброды и подавала чай»: Любовь Аксёнова рассказала, как попала в кино

3 сентября
2024 год

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3 сентября 2024
Любовь Аксёнова получила высшее образование в ГИТИСе, но, как и многим, заветные роли ей достались не сразу. В беседе с гостями фестиваля гик-культуры ГикКон, где актриса была главным хедлайнером, она рассказала, как попала в кино.

«Делала бутерброды и подавала чай»: Любовь Аксёнова рассказала, как попала в кино

«Я поступила в театральный институт в 16 лет. Тогда не очень понимала, зачем. Через 4 года, когда я уже готовила выпускной экзамен, подумала, что мне нужно поступать заново, я ничего не выучила за время учёбы. Дальше я добирала собственным опытом, читала книги. Мораль такая: учитесь, пожалуйста, сразу. Сначала на площадках я подавала чай, делала бутерброды, а на других могла работать «хлопушкой», — рассказывает Любовь.

Она также добавила, что об артистической деятельности мечтала с малых лет. Правда, тогда предполагала, что свяжет жизнь с музыкой: «Я с детства знала, что окажусь на сцене, но я думала, что буду певицей. Но как-то вышло, что я актриса, чем я довольна», — добавила Аксёнова. Она отметила, что в творческом плане её вдохновлял Олег Янковский.
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Любовь АксёноваОлег Янковский

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«Делала бутерброды и подавала чай»: Любовь Аксёнова рассказала, как попала в кино фотографии
«Делала бутерброды и подавала чай»: Любовь Аксёнова рассказала, как попала в кино фотографии
«Делала бутерброды и подавала чай»: Любовь Аксёнова рассказала, как попала в кино фотографии
«Делала бутерброды и подавала чай»: Любовь Аксёнова рассказала, как попала в кино фотографии
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