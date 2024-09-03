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История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу

3 сентября
2024 год

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3 сентября 2024
Вчера в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Владимира Грамматикова «Смотри на меня!» по сценарию Андрея Кончаловского и Елены Киселёвой. Драматичную историю одной семьи, развернувшуюся в сложные годы послевоенного восстановления страны, зрителям представили режиссёр, актёры картины Александра Урсуляк, Евгения Симонова, Семён Шкаликов и другие, а также съёмочная группа. Гостями премьеры стали Лянка Грыу, Катя Лель, Наталья Власова и многие другие.

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу
фото: Александра Урсуляк

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу
фото: Лянка Грыу

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу
фото: Катя Лель

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу
фото: Евгения Симонова

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу
фото: Семён Шкаликов

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу
фото: Константин Анисимов

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу
фото: Наталья Власова

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу
фото: Амбарцум Кабанян

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу
фото: Владимир Грамматиков

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу
фото: Зара

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу
фото: Лерчек

Фильм «Смотри на меня!» выходит в широкий прокат с 5 сентября.

«Смотри на меня!»
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История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу фотографии
История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу фотографии
История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу фотографии
История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу фотографии
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