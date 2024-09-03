История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу

Вчера в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Владимира Грамматикова «Смотри на меня!»
по сценарию Андрея Кончаловского
и Елены Киселёвой
. Драматичную историю одной семьи, развернувшуюся в сложные годы послевоенного восстановления страны, зрителям представили режиссёр, актёры картины Александра Урсуляк
, Евгения Симонова
, Семён Шкаликов
и другие, а также съёмочная группа. Гостями премьеры стали Лянка Грыу
, Катя Лель
, Наталья Власова
и многие другие.
фото: Александра Урсуляк
фото: Лянка Грыу
фото: Катя Лель
фото: Евгения Симонова
фото: Семён Шкаликов
фото: Константин Анисимов
фото: Наталья Власова
фото: Амбарцум Кабанян
фото: Владимир Грамматиков
фото: Зара
Фильм «Смотри на меня!» выходит в широкий прокат с 5 сентября.
фото: Лерчек
«Смотри на меня!»
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