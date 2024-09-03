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Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова

3 сентября
2024 год

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3 сентября 2024
2 сентября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера подросткового драмеди «Лгунья» режиссёра Юлии Трофимовой. Фильм о 17-летней девушке, которой наскучила её однообразная жизнь, первыми посмотрели режиссёр, продюсер Катерина Михайлова, актрисы Елизавета Ищенко и Марьяна Спивак, а также Сабина Ахмедова, Сабина Еремеева, Вера Островская и другие.

Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова
фото: Елизавета Ищенко

Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова
фото: Марьяна Спивак

Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова
фото: Сабина Ахмедова

Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова
фото: Юлия Трофимова

Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова
фото: Катерина Михайлова

Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова
фото: Сабина Еремеева

Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова
фото: Вера Островская

Фильм «Лгунья» выходит в широкий прокат 5 сентября.

«Лгунья»
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Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова фотографии
Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова фотографии
Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова фотографии
Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова фотографии
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