Маленькая ложь: Елизавета Ищенко, Марьяна Спивак и Сабина Ахмедова

2 сентября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера подросткового драмеди «Лгунья»
режиссёра Юлии Трофимовой
. Фильм о 17-летней девушке, которой наскучила её однообразная жизнь, первыми посмотрели режиссёр, продюсер Катерина Михайлова
, актрисы Елизавета Ищенко
и Марьяна Спивак
, а также Сабина Ахмедова
, Сабина Еремеева
, Вера Островская
и другие.
фото: Елизавета Ищенко
фото: Марьяна Спивак
фото: Сабина Ахмедова
фото: Юлия Трофимова
фото: Катерина Михайлова
фото: Сабина Еремеева
Фильм «Лгунья» выходит в широкий прокат 5 сентября.
фото: Вера Островская
«Лгунья»
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