«Плачу, жалуюсь, говорю, что ничего не могу»: Александра Урсуляк призналась, что обладает непростым характером

Александра Урсуляк рассказала о своём непростом характере. 41-летняя актриса не скрывает истинные эмоции под маской и легко признаётся в собственной слабости.
фото: Александра Урсуляк
«Мне кажется, я только этим и занимаюсь: плачу, жалуюсь, говорю, что ничего не могу, что я не то, не это, не пятое и не десятое», – рассказала Александра в беседе с «Антенной-Телесемь». Главной опорой для актрисы является гражданский муж, музыкант Андрей Розендент, который терпит все проявления её характера: «Он все эти годы меня утешает: „Ты всё можешь. Вот увидишь, завтра проснёшься, и у тебя всё получится“. Уже могло и надоесть за столько лет одно и то же говорить. Но я ему очень благодарна, что каждый раз находит слова, чтобы убеждать меня, успокаивать». Пара живёт вместе уже более десяти лет и вместе воспитывает 7-летнего сына Владимира. Также у Александры есть двое дочерей от первого брака.
фото: Александра Урсуляк и Андрей Розендент
Ранее Урсуляк была замужем за актёром Александром Голубевым. В интервью артистка признавалась, что расставание далось ей очень тяжело: «Я очень любила Сашу, и поняла, что пока я его люблю, я не смогу ничего сделать. И я помню, что я почему-то в туалете встала на колени и помолилась Богу: «Боженька, отпусти, я больше не могу, пусть я перестану так сильно любить». И он меня отпустил. Очень быстро. Это была одна секунда. В этом нет никакого чуда: я просто долго-долго мучилась, зрела и в какой-то момент я просто приняла это решение».
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