«Плачу, жалуюсь, говорю, что ничего не могу»: Александра Урсуляк призналась, что обладает непростым характером

анонс

«Зачем люди делают вид, что дети – цветы жизни?»: Саша Бортич пожаловалась на юных актёров

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу

3 сентября

«Делала бутерброды и подавала чай»: Любовь Аксёнова рассказала, как попала в кино

Первое время актриса работала не совсем по профессии