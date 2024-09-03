«Зачем люди делают вид, что дети – цветы жизни?»: Саша Бортич пожаловалась на юных актёров

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«Плачу, жалуюсь, говорю, что ничего не могу»: Александра Урсуляк призналась, что обладает непростым характером

История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу

3 сентября

«Делала бутерброды и подавала чай»: Любовь Аксёнова рассказала, как попала в кино

Первое время актриса работала не совсем по профессии