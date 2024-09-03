«Зачем люди делают вид, что дети – цветы жизни?»: Саша Бортич пожаловалась на юных актёров

Стартовали съемки «Небриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова
В новогоднем фильме ТНТ обещает отсылки к «бондиане», «Бегущему по лезвию» и «Пиратам Карибского моря»
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Саша Бортич не раз встречалась с маленькими детьми на съёмочной площадке. По словам 29-летней актрисы, юные коллеги мешают нормально работать и часто раздражают, а те, кто называет их «цветами жизни», сильно преувеличивают. При этом у самой Саши есть ребёнок – четырёхлетний сын.
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