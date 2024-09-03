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«Зачем люди делают вид, что дети – цветы жизни?»: Саша Бортич пожаловалась на юных актёров

3 сентября
2024 год

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3 сентября 2024

Саша Бортич не раз встречалась с маленькими детьми на съёмочной площадке. По словам 29-летней актрисы, юные коллеги мешают нормально работать и часто раздражают, а те, кто называет их «цветами жизни», сильно преувеличивают. При этом у самой Саши есть ребёнок – четырёхлетний сын.

«Зачем люди делают вид, что дети – цветы жизни?»: Саша Бортич пожаловалась на юных актёров
фото: Саша Бортич с сыном

«У меня, конечно, есть ребёнок, но я не знаю, зачем люди делают вид, что все дети это цветы жизни и всё такое. Есть просто очень бесячие дети, это правда. Они раздражают очень сильно. И с такими детьми мне тоже приходилось сниматься», — заявила Бортич в беседе с Фёдором Бондарчуком на шоу «Кино в деталях».

Она добавила, что не хотела бы, чтобы её сын пошёл по её стопам, но отметила, что у него есть склонности к этой профессии: «К сожалению, его артистические наклонности налицо. Это ужасно, это просто невероятно. Я не знаю, откуда это всё. Я никогда не буду препятствовать, но, может, он хотя бы петь решит, но не прямо в актёрство. Он живчик, конечно», — отметила она.

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«Зачем люди делают вид, что дети – цветы жизни?»: Саша Бортич пожаловалась на юных актёров фотографии
«Зачем люди делают вид, что дети – цветы жизни?»: Саша Бортич пожаловалась на юных актёров фотографии
«Зачем люди делают вид, что дети – цветы жизни?»: Саша Бортич пожаловалась на юных актёров фотографии
«Зачем люди делают вид, что дети – цветы жизни?»: Саша Бортич пожаловалась на юных актёров фотографии
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