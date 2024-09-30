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Сергей Гармаш рассказал, как Галина Волчек противостояла КГБ

30 сентября
2024 год

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30 сентября 2024
Сергей Гармаш прослужил в «Современнике» 36 лет, большую часть которых худруком театра была Галина Волчек. В интервью Надежде Стрелец Гармаш признался, что у них с Волчек было несколько "острых конфликтов", во время которых их общение носило чисто формальный характер, что, однако, не отражалось на работе: «Она никогда не смешивала личное с профессиональным».

Сергей Гармаш рассказал, как Галина Волчек противостояла КГБ

Впоследствии отношения Гармаша и Волчек восстановились: «Последние 13-15 лет её жизни мы были очень близки. Но и до этого, когда у меня были проблемы с алкоголем, когда меня заносило, было много моментов, когда она разговаривала со мной как мать (она ровесница моей матери). Она просто вызывала меня в кабинет и начинала рассказывать: про Даля, про других людей, как они ломали на этом деле свои судьбы. Рассказывала по-человечески, не просто грозила. Она беседовала, поправляла мне голову».

Сергей Гармаш рассказал, как Галина Волчек противостояла КГБ

Волчек производила впечатление волевого и строгого человека, что подтверждают некоторые истории из жизни труппы: «Театр «Современник» должен был ехать на гастроли в Швецию. Это капиталистическая страна. И такие выезды были редкими. Точечными. В это время какая-то одна из первых жён Гафта, модель, катает в КГБ на Гафта донос. О том, что Гафт сбежит точно. Приходят к Волчек и говорят: «Всё нормально, едете, только без Гафта». Она говорит: «Нет». «Без Гафта». «С Гафтом». Она собирает труппу и говорит: «Ко мне пришли и сказали так и так. Я говорю вам своё мнение: мы без Гафта не поедем». Все единогласно её поддержали. Я тогда ещё не служил в театре, но это абсолютная правда.

Сергей Гармаш рассказал, как Галина Волчек противостояла КГБ

А вот случай, который уже был при мне: когда Примаков летел в Америку и развернул самолёт (решение развернуться и отложить визит в США тогдашний премьер-министр принял, узнав, что начались бомбардировки Югославии — прим. ред.), у нас уже были куплены билеты в Америку. Волчек собрала труппу и сказала: «Я считаю, что мы не поедем, мы можем поехать, на нас это никак не отразится, это уже другие времена, уже нет правящей компартии, но мы не поедем. Что вы по этому поводу думаете?» Все согласились, но не потому что её боялись. Её если кто и боялся, то не обоснованно».
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Галина ВолчекСергей ГармашВалентин ГафтОлег Даль
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Сергей Гармаш рассказал, как Галина Волчек противостояла КГБ фотографии
Сергей Гармаш рассказал, как Галина Волчек противостояла КГБ фотографии
Сергей Гармаш рассказал, как Галина Волчек противостояла КГБ фотографии
Сергей Гармаш рассказал, как Галина Волчек противостояла КГБ фотографии
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