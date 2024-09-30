Сергей Гармаш рассказал, как Галина Волчек противостояла КГБ

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Главная тема Следствие вели: как «Противостояние» ищет новый подход к жанру ретро-детектива Что нужно знать о новой экранизации книги Юлиана Семенова

Спутник телезрителя «Тёмная башня»: Кинга на Кинге не осталось 28 сентября, 20:00, РЕН ТВ

Лайфстайл Неделя моды в Париже: Натали Портман, Изабель Аджани и Гвинет Пэлтроу Показы новых коллекций Chloé, Balmain, Saint Laurent и Dior

История кино Черно-белый синьор, которого любила жизнь и преследовали мифы: к 100-летию Марчелло Мастроянни Он разрушил все возможные стереотипы о ремесле и амплуа любовников с интеллектуалами

Лайфстайл Сергей Шнуров разводится с женой Пара была вместе с 2018 года