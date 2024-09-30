Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада

26 сентября в столичном кинотеатре «Москва» прошёл закрытый показ комедийного экшена «Агент на уикенд»
от продюсера Люка Бессона
. Фильм о том, как спецагент Джон Лоуэр во время выполнения опасного задания встречает среди членов преступной мафии свою бывшую девушку, первыми посмотрели Владимир Познер
и Надежда Соловьева
, Ирина Хакамада
, Леонид Ярмольник
, Мария Кожевникова
, Лиза Моряк
и Сарик Андреасян
и многие другие.
фото: Владимир Познер и Надежда Соловьёва
фото: Ирина Хакамада и Григорий Масленников
фото: Леонид Ярмольник
фото: Мария Кожевникова
фото: Лиза Моряк и Сарик Андревсян
фото: Илья Бачурин
фото: Анна Ещенко
фото: Михаил Лабковский
В широкий прокат картина «Агент на уикенд» выйдет 3 октября.
фото: Антон Зацепин с семьёй
«Агент на уикенд»
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