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Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада

30 сентября
2024 год

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30 сентября 2024
26 сентября в столичном кинотеатре «Москва» прошёл закрытый показ комедийного экшена «Агент на уикенд» от продюсера Люка Бессона. Фильм о том, как спецагент Джон Лоуэр во время выполнения опасного задания встречает среди членов преступной мафии свою бывшую девушку, первыми посмотрели Владимир Познер и Надежда Соловьева, Ирина Хакамада, Леонид Ярмольник, Мария Кожевникова, Лиза Моряк и Сарик Андреасян и многие другие.

Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада
фото: Владимир Познер и Надежда Соловьёва

Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада
фото: Ирина Хакамада и Григорий Масленников

Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада
фото: Леонид Ярмольник

Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада
фото: Мария Кожевникова

Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада
фото: Лиза Моряк и Сарик Андревсян

Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада
фото: Илья Бачурин

Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада
фото: Анна Ещенко

Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада
фото: Михаил Лабковский

Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада
фото: Антон Зацепин с семьёй

В широкий прокат картина «Агент на уикенд» выйдет 3 октября.

«Агент на уикенд»
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Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада фотографии
Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада фотографии
Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада фотографии
Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада фотографии
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