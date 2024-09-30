Сюрприз: Мария Кожевникова, Леонид Ярмольник и Ирина Хакамада

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Худрук «Современника» отказалась ехать на гастроли без Гафта

29 сентября

Сергей Гармаш рассказал, как сыграл с Михаилом Ефремовым в колонии отрывок из спектакля

Родной брат актёра тоже отсидел за ДТП с летальным исходоим