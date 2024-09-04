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Деконструкция «Император и убийца»
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Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс

4 сентября
2024 год

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4 сентября 2024

3 сентября в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма Луки Гуаданьино «Квир». Одну из главных ролей в картине сыграл Дэниел Крэйг, который вышел на красную дорожку вместе с женой Рэйчел Вайс. Среди других знаменитостей на премьере были Педро Альмодовар и Тильда Суинтон, фильм которых на фестивале смотрели в предыдущий день, Тейлор Расселл, Изабель Юппер и другие.

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Рэйчел Вайс и Дэниел Крэйг

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Педро Альмодовар и Тильда Суинтон

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Изабель Юппер

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Тейлор Расселл

2 сентября прошёл премьерный показ Педро Альмодовара «Комната по соседству». На красную дорожку вышли режиссёр картины и исполнительницы главный ролей Джулианна Мур и Тильда Суинтон, а также Изабель Юппер и Тейлор Рассел.

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Джулианна Мур

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Тильда Суинтон

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Педро Альмодовар

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Изабель Юппер

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Жулиана Паэс

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Тейлор Расселл

1 сентября на премьере фильма Джона Уоттса «Одинокие волки» встретились исполнители главных ролей Брэд Питт и Джордж Клуни, а также Амаль Клуни, Инес де Рамон и Кейт Бланшетт.

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Брэд Питт и Инес де Рамон

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Амаль и Джордж Клуни

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Кейт Бланшетт

В тот же день прошёл премьерный показ фильма Брэйди Корбета «Бруталист», на котором встретились Джо Элвин, Фелисити Джонс, Эдриан Броуди и Джорджина Чапман.

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Эдриан Броуди и Джорджина Чапман

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Фелисити Джонс

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Джо Элвин

Также в воскресенье прошёл благотворительный гала-вечер amfAR. На красную дорожку мероприятия вышли Ева Лонгория, Ричард Гир с супругой Алехандрой и сыном, ведущая церемонии Кейт Бекинсейл, Антонио Бандерас с возлюбленной, Румер Уиллис и другие.

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Ева Лонгория

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Ричард Гир и Алехандра Сильва

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Кейт Бекинсейл

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Николь Кимпел и Антонио Бандерас

Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс
фото: Румер Уиллис
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фильмы
БруталистКомната по соседствуОдинокие волки

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Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс фотографии
Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс фотографии
Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс фотографии
Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс фотографии
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