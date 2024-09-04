Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс

3 сентября в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма Луки Гуаданьино «Квир»
. Одну из главных ролей в картине сыграл Дэниел Крэйг
, который вышел на красную дорожку вместе с женой Рэйчел Вайс
. Среди других знаменитостей на премьере были Педро Альмодовар
и Тильда Суинтон
, фильм которых на фестивале смотрели в предыдущий день, Тейлор Расселл
, Изабель Юппер
и другие.
фото: Рэйчел Вайс и Дэниел Крэйг
фото: Педро Альмодовар и Тильда Суинтон
фото: Изабель Юппер
фото: Тейлор Расселл
2 сентября прошёл премьерный показ Педро Альмодовара «Комната по соседству»
. На красную дорожку вышли режиссёр картины и исполнительницы главный ролей Джулианна Мур
и Тильда Суинтон
, а также Изабель Юппер
и Тейлор Рассел
.
фото: Джулианна Мур
фото: Тильда Суинтон
фото: Педро Альмодовар
фото: Изабель Юппер
фото: Жулиана Паэс
фото: Тейлор Расселл
1 сентября на премьере фильма Джона Уоттса «Одинокие волки»
встретились исполнители главных ролей Брэд Питт
и Джордж Клуни
, а также Амаль Клуни
, Инес де Рамон
и Кейт Бланшетт
.
фото: Брэд Питт и Инес де Рамон
фото: Амаль и Джордж Клуни
фото: Кейт Бланшетт
В тот же день прошёл премьерный показ фильма Брэйди Корбета «Бруталист»
, на котором встретились Джо Элвин
, Фелисити Джонс
, Эдриан Броуди
и Джорджина Чапман
.
фото: Эдриан Броуди и Джорджина Чапман
фото: Фелисити Джонс
фото: Джо Элвин
Также в воскресенье прошёл благотворительный гала-вечер amfAR. На красную дорожку мероприятия вышли Ева Лонгория
, Ричард Гир
с супругой Алехандрой
и сыном, ведущая церемонии Кейт Бекинсейл
, Антонио Бандерас
с возлюбленной, Румер Уиллис
и другие.
фото: Ева Лонгория
фото: Ричард Гир и Алехандра Сильва
фото: Кейт Бекинсейл
фото: Николь Кимпел и Антонио Бандерас фото: Румер Уиллис
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