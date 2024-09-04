Александр Паль сделал предложение Софье Райзман

35-летний Александр Паль
женится. Актёр опубликовал видео в социальных сетях, на котором делает предложение таинственной незнакомке. Как стало известно
изданию Super, ей оказалась 34-летняя актриса МХТ им. Чехова Софья Райзман
.
29 августа актриса в кругу близких друзей отпраздновала 34-летие. Судя по всему, Александр решил, что этот день идеально подходит для помолвки. Актриса ответила согласием. Софья ведёт закрытый образ жизни и редко делает публикации в социальных сетях.
Для актрисы это будет второй брак. В 2016 году она вышла замуж за актёра и режиссёра Руслана Братова
. Александр Паль ранее женат не был. С 2012 года он встречался с Лизой Янковской
, дочерью Филиппа Янковского
и Оксаны Фандеры
. Влюблённые то расставались, то сходились, а весной этого года в телеграм-каналах появился слух о том, что Лиза выходит
замуж за 40-летнего музыканта и актёра Вадика (Вадима) Королёва
.
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