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Александр Паль сделал предложение Софье Райзман

4 сентября
2024 год

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4 сентября 2024

35-летний Александр Паль женится. Актёр опубликовал видео в социальных сетях, на котором делает предложение таинственной незнакомке. Как стало известно изданию Super, ей оказалась 34-летняя актриса МХТ им. Чехова Софья Райзман.

Александр Паль сделал предложение Софье Райзман

29 августа актриса в кругу близких друзей отпраздновала 34-летие. Судя по всему, Александр решил, что этот день идеально подходит для помолвки. Актриса ответила согласием. Софья ведёт закрытый образ жизни и редко делает публикации в социальных сетях.

Александр Паль сделал предложение Софье Райзман

Для актрисы это будет второй брак. В 2016 году она вышла замуж за актёра и режиссёра Руслана Братова. Александр Паль ранее женат не был. С 2012 года он встречался с Лизой Янковской, дочерью Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Влюблённые то расставались, то сходились, а весной этого года в телеграм-каналах появился слух о том, что Лиза выходит замуж за 40-летнего музыканта и актёра Вадика (Вадима) Королёва.
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Александр Паль сделал предложение Софье Райзман фотографии
Александр Паль сделал предложение Софье Райзман фотографии
Александр Паль сделал предложение Софье Райзман фотографии
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