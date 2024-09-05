«Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову»

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Спутник телезрителя «Железный рыцарь 2»: «Игра престолов» для самых бедных В ночь с 4 на 5 сентября, 00:30, РЕН ТВ

Интервью Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику» Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»

Обзор сериалов «Я не могу без тебя»: Как вывезти девушку из деревни Алексей Филимонов и Виктория Исакова верят в свою любовь