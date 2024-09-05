«Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову»

Анна Чурина в беседе с «ТелеНеделей» рассказала о том, как супруг Алексей Петрухин отреагировал на её участие в сериале «Жизнь по вызову» про эскорт-услуги. Саму актрису съёмки в откровенных сценах не испугали, а вот муж сперва «высказал неудовольствие».
«Мне предложили сняться в «Жизни…» пару лет назад, когда снимали первую часть. Роль небольшая, жена олигарха, всё прилично… И я подумала, почему бы и нет, почему бы не поддержать Сарика Андреасяна. А потом драматургия стала развиваться, роль моя выросла, чему я была рада. Проект к тому времени уже получил скандальность, ну и рейтинг огромный, конечно.
Что касается скандальности темы… Ну жизнь полна разных граней, поэтому почему бы и нет. Мы просто показываем эту страницу жизни. Мы же все профессионалы, и потом, тут же речь идёт не о порно, а художественные моменты вполне себе могут быть. Мне вообще очень нравится, как снимается проект чисто визуально. Это эстетично, красиво, хоть иногда и жёстко», — поделилась Анна.
фото: Анна Чурина и Алексей Петрухин с дочерью
Супруг Чуриной, режиссёр Алексей Петрухин, принимает активное участие в творческой жизни жены. Актриса отметила, что они обсуждают все совместные проекты, и она часто советуется с ним по поводу ролей: «Муж может посоветовать мне что-то с высоты своего опыта. Он не лезет в чужую режиссуру, но, хорошо зная меня, может дать полезные советы, которые очень часто оказываются в точку», — признаётся она.
Также Чурина добавила, что супруг с самого начала знал, что она будет сниматься в проекте про жизнь эскортниц: «Когда я сказала, что буду в нём играть, муж сразу вскинулся: „А кого ты будешь играть?“. Но я его успокоила — сказала, что играю жену олигарха, которая рулит процессами. Только тогда он согласился. Не думаю, что он бы мне запретил, конечно, но неудовольствие бы высказал», — поделилась актриса.
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