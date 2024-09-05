Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Император и убийца»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову»

5 сентября
2024 год

Лайфстайл >>
5 сентября 2024

Анна Чурина в беседе с «ТелеНеделей» рассказала о том, как супруг Алексей Петрухин отреагировал на её участие в сериале «Жизнь по вызову» про эскорт-услуги. Саму актрису съёмки в откровенных сценах не испугали, а вот муж сперва «высказал неудовольствие».

«Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову»

«Мне предложили сняться в «Жизни…» пару лет назад, когда снимали первую часть. Роль небольшая, жена олигарха, всё прилично… И я подумала, почему бы и нет, почему бы не поддержать Сарика Андреасяна. А потом драматургия стала развиваться, роль моя выросла, чему я была рада. Проект к тому времени уже получил скандальность, ну и рейтинг огромный, конечно.

Что касается скандальности темы… Ну жизнь полна разных граней, поэтому почему бы и нет. Мы просто показываем эту страницу жизни. Мы же все профессионалы, и потом, тут же речь идёт не о порно, а художественные моменты вполне себе могут быть. Мне вообще очень нравится, как снимается проект чисто визуально. Это эстетично, красиво, хоть иногда и жёстко», — поделилась Анна.

«Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову»
фото: Анна Чурина и Алексей Петрухин с дочерью

Супруг Чуриной, режиссёр Алексей Петрухин, принимает активное участие в творческой жизни жены. Актриса отметила, что они обсуждают все совместные проекты, и она часто советуется с ним по поводу ролей: «Муж может посоветовать мне что-то с высоты своего опыта. Он не лезет в чужую режиссуру, но, хорошо зная меня, может дать полезные советы, которые очень часто оказываются в точку», — признаётся она.

Также Чурина добавила, что супруг с самого начала знал, что она будет сниматься в проекте про жизнь эскортниц: «Когда я сказала, что буду в нём играть, муж сразу вскинулся: „А кого ты будешь играть?“. Но я его успокоила — сказала, что играю жену олигарха, которая рулит процессами. Только тогда он согласился. Не думаю, что он бы мне запретил, конечно, но неудовольствие бы высказал», — поделилась актриса.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
откровение
персоны
Сарик АндреасянАлексей А. ПетрухинАнна Чурина
фильмы
Жизнь по вызову

фотографии >>
«Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову» фотографии
«Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову» фотографии
«Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову» фотографии
«Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Император и убийца»

Скорбим

Владимир Киселёв
4 сентября ушёл из жизни оперный певец Владимир Киселёв.
Дмитрий Достоевский
4 сентября ушёл из жизни Дмитрий Достоевский.
Григорий Шумейко
3 сентября ушел из жизни театральный режиссер, актер Григорий Шумейко.
Ирина Рубанова
3 сентября ушла из жизни киновед Ирина Рубанова.

День рождения >>

Валентин Белохвостик
Александр Боровиков
Арам Вардеванян
Владимир Ерёмин
Ксения Николаева
Ольга Онищенко
Александр Перков
Дмитрий Ступка
Наталья Терехова
Ежи Биньчицкий
Свузи Курц
Эрик Любос
Кристина Миколаевская
Рози Перес
Джастин Уэйлин
Идрис Эльба
все родившиеся 6 сентября >>

Афиша кино >>

Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
Лгунья
драма, комедия, молодежный фильм
Россия, 2024
Мухадракон
приключения, семейное кино
Россия, 2024
Затерянные
мистика, триллер
Россия, 2024
Как взломать экзамен
триллер
Канада, 2024
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Планета Джанет
драма
США, 2023
Револьвер
криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Южная Корея, 2024
Смотри на меня!
драма, семейное кино
Россия, 2024
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
Лапин
драма
Россия, 2024
Пункт назначения: Поезд №13
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?