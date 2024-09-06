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Джиллиан Андерсон выпустила книгу о женских сексуальных фантазиях

6 сентября
2024 год

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6 сентября 2024
56-летняя актриса Джиллиан Андерсон выпустила книгу под названием Want («Хочу»), в которой собраны более 170 сексуальных фантазий женщин со всего мира.

Джиллиан Андерсон выпустила книгу о женских сексуальных фантазиях

Вдохновленная книгой Нэнси Фрайдей 1973 года «Мой тайный сад: Женские эротические фантазии», работа Андерсон представляет собой сборник анонимных писем женщин, раскрывающих свои самые сокровенные фантазии. В интервью, приуроченном к выходу книги, актриса рассказала о стыде, который всё ещё окружает женщин, сообщив, что она сама по-прежнему стесняется выражать свои желания: «Было неожиданным для меня описывать образы, которые давно были у меня в голове, и само действие, связанное с этим, добавило такой уровень интимности, которого я не ожидала. Я не думала, что буду такой застенчивой», — поделилась актриса.

Джиллиан Андерсон выпустила книгу о женских сексуальных фантазиях

В начале 2023 года Андерсон призвала женщин написать ей письмо и анонимно рассказать о самых сокровенных сексуальных фантазиях. Актриса получила более 1800 писем со всего мира. Вместе с издателями она распределила часть историй по 13 главам, таким как: «Быть обожаемой», «Исследование», «Власть и подчинение», «Наблюдатели и наблюдаемые» и другим. Некоторые истории женщин были трогательными. Другие, наоборот, делились яркими фантазиями: одна женщина написала Андерсон, что мечтает об «очень жарком, чувственном и страстном сексе» с певцом Гарри Стайлсом.
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Джиллиан Андерсон выпустила книгу о женских сексуальных фантазиях фотографии
Джиллиан Андерсон выпустила книгу о женских сексуальных фантазиях фотографии
Джиллиан Андерсон выпустила книгу о женских сексуальных фантазиях фотографии
Джиллиан Андерсон выпустила книгу о женских сексуальных фантазиях фотографии
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