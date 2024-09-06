Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк

Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику»
Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»
18 комментариев
5 сентября в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера комедии «Любовь зла», главные роли в которой сыграли Никита Кологривый и Катерина Ковальчук. Картину о том, как вор-домушник спасает девушку от самоубийства после её расставания с парнем-предателем, первыми посмотрели актёры фильма Владимир Сычёв и Дмитрий Власкин, а также Гарик Харламов, Лиза Моряк, Аня Покров, Иван Кокорин, Валерия Шкирандо, Антон Риваль и многие другие.
обсуждение >>