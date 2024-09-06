Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк

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Рецензии на фильмы Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Лайфстайл Венеция-2024: Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Рэйчел Вайс Премьеры фильмов Луки Гуаданьино, Педро Альмодовара, Джона Уоттса, Брэйди Корбета и гала-вечер amfAR

Новости кино Премьера мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив» состоится 12 сентября В этот день зрители смогут посмотреть на Кинопоиске первые шесть серий, остальные эпизоды выйдут 3 октября

Интервью Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику» Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»

Новости кино Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева В картине снимается практически вся труппа Московского театра Олега Табакова и студенты театральной школы