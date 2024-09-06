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Деконструкция «Император и убийца»
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Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк

6 сентября
2024 год

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6 сентября 2024

5 сентября в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера комедии «Любовь зла», главные роли в которой сыграли Никита Кологривый и Катерина Ковальчук. Картину о том, как вор-домушник спасает девушку от самоубийства после её расставания с парнем-предателем, первыми посмотрели актёры фильма Владимир Сычёв и Дмитрий Власкин, а также Гарик Харламов, Лиза Моряк, Аня Покров, Иван Кокорин, Валерия Шкирандо, Антон Риваль и многие другие.

Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк
фото: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк
фото: Никита Кологривый

Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк
фото: Владимир Сычёв

Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк
фото: Дмитрий Власкин

Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк
фото: Лиза Моряк

Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк
фото: Аня Покров

Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк
фото: Валерия Шкирандо

Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк
фото: Антон Риваль

Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк
фото: Сарик Андреасян

Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк
фото: Ирина Безрукова

Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк
фото: Иван Кокорин

В широкий прокат фильм «Любовь зла» выйдет 12 сентября.

«Любовь зла»
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Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк фотографии
Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк фотографии
Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк фотографии
Спасти Еву: Никита Кологривый, Катерина Ковальчук и Лиза Моряк фотографии
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Деконструкция «Император и убийца»

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