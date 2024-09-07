Селена Гомес стала миллиардером

Селена Гомес
стала долларовым миллиардером. Об этом сообщило
издание Bloomberg, которое проанализировало все источники дохода артистки.
По данным издания, общее состояние Селены оценивается в 1,3 миллиардов долларов. Более 80% от этой суммы 32-летняя актриса и певица заработала на своём бизнесе – косметическом бренде Rare Beauty Brands Inc. Другие виды деятельности артистки не так прибыльны: роль в сериале «Убийства в одном здании»
, который уже продлили на пятый сезон, принесла ей только 1% от общего капитала, хотя за каждый из предыдущих сезонов Селена получила как минимум по 6 миллионов долларов. На доходы от концертной деятельности приходится порядка 4,8% её состояния, на продажи альбомов — 1,8%.
Также Гомес является одной из основательниц платформы Wondermind, которая оказывает помощь людям с психическими расстройствами и занимается исследованиями ментального здоровья. В 2022 году стоимость проекта оценивалась в 100 млн долларов. Помимо этого, при оценке финансового состояния Гомес Bloomberg учитывал стоимость её проданной недвижимости, доходы от сделок со стриминговыми сервисами и партнёрских отношений с брендами — одна лишь реклама в соцсетях приносит Гомес миллионы долларов. Тот факт, что Селена — третья по количеству подписчиков в запретграме, позволяет ей успешно продвигать свои и чужие продукты.
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