Селена Гомес стала миллиардером

что почитать?

В ночь с 6 на 7 сентября, 02:50, Наше Новое Кино

«Спасите Колю!»: Сказка про физрука и Иванушку-дурачка

Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний

Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи

В картине снимается практически вся труппа Московского театра Олега Табакова и студенты театральной школы

Владимир Машков стал не только актером, но и продюсером фильма «В списках не значился» по повести Бориса Васильева

Фильм с Елизаветой Ищенко – об обратной стороне культуры отмены

Премьера международной экшн-драмы с участием Юрия Колокольникова состоится в онлайн-кинотеатре KION

«Амура» с Аленой Михайловой сразу в двух ролях выйдет 1 октября

Интервью

Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках