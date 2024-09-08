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«Это было сложнее, но зато безопасно»: Хоакин Феникс рассказал о физической подготовке ко второму «Джокеру»

8 сентября
2024 год

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8 сентября 2024
На пресс-конференции на Венецианском кинофестивале Хоакин Феникс признался, что для второй части «Джокера» худеть было «намного сложнее» из-за танцевальной составляющей фильма.

«Это было сложнее, но зато безопасно»: Хоакин Феникс рассказал о физической подготовке ко второму «Джокеру»

«Я не буду рассказывать о деталях диеты, потому что думаю, что никто не хочет этого слышать, но в этот раз всё было немного сложнее, просто потому что было много танцевальных репетиций, которых не было в прошлый раз. Так что это было сложнее, но зато безопасно. Но вы правы, мне уже 49, и, наверное, не стоит повторять это снова. Думаю, это последний раз», — сказал Феникс.

«Это было сложнее, но зато безопасно»: Хоакин Феникс рассказал о физической подготовке ко второму «Джокеру»
фото: Кадр со съёмок фильма «Джокер»

В 2020 году актёр рассказал, что похудел на 52 килограмма, готовясь к роли Артура Флека в первом фильме. Хоакин отметил, что ел в основном салат-латук и овощи на пару, чтобы добиться исхудалого вида.
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«Это было сложнее, но зато безопасно»: Хоакин Феникс рассказал о физической подготовке ко второму «Джокеру» фотографии
«Это было сложнее, но зато безопасно»: Хоакин Феникс рассказал о физической подготовке ко второму «Джокеру» фотографии
«Это было сложнее, но зато безопасно»: Хоакин Феникс рассказал о физической подготовке ко второму «Джокеру» фотографии
«Это было сложнее, но зато безопасно»: Хоакин Феникс рассказал о физической подготовке ко второму «Джокеру» фотографии
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