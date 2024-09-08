«Это было сложнее, но зато безопасно»: Хоакин Феникс рассказал о физической подготовке ко второму «Джокеру»

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Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»

Также покажут новые сериалы с Анастасией Морозовской, Алексеем Гоманом и другими актерами

Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний

Интервью

Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках