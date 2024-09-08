Аллу Пугачёву и Максима Галкина* призвали лишить родительских прав

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Фильм с Елизаветой Ищенко – об обратной стороне культуры отмены

Интервью

Юлия Трофимова: «Все врут – и себе, и другим»

Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках