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Аллу Пугачёву и Максима Галкина* призвали лишить родительских прав

8 сентября
2024 год

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8 сентября 2024

Аллу Пугачёву и Максима Галкина* просят лишить родительских прав. С таким требованием активисты обратились к уполномоченному по правам ребёнка. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Аллу Пугачёву и Максима Галкина* призвали лишить родительских прав

«Ветеранам России» не понравились частые переезды пары, которые якобы лишили детей «нормальной жизни». По мнению главы движения Ильдара Резяпова, дети примадонны вынуждены постоянно приспосабливаться к новым условиям в разных странах. Как отметили активисты, 10-летние близнецы Лиза и Гарри в этом году не вернулись в израильскую школу: сначала родители увезли их на Кипр, а затем вместе с мамой они переехали в Латвию. Такое количество переездов, по мнению психологов, может негативно сказаться на состоянии детей. Общественники попросили детского омбудсмена в случае приезда семьи в Россию разлучить детей с родителями и перевести их в российскую школу.

Аллу Пугачёву и Максима Галкина* призвали лишить родительских прав

Однако юристы уверены, разлучить детей с родителями не получится. По словам адвоката Добровинского, для этого нет оснований: «Шансов на то, что Пугачёву и Галкина* лишат родительских прав, нет никаких. Кроме того, есть один существенный момент — эти люди не живут в России, дети не живут в России, когда они вернутся, мы не знаем. Поэтому любое решение, которое будет принято, не будет действовать в других странах, тем более в недружественных. Кроме того, переезды из одной страны в другую совершенно не означают, что родителей надо лишить родительских прав. Это нонсенс.

Если мама и папа создают условия нормальные для проживания детей (нет таких вещей, как наркотики, издевательства над детьми и так далее), то переезд в другую страну совершенно не означает лишение родительских прав. В противном случае полмира было бы лишено их. Можно к Пугачёвой и Галкину* относиться как угодно, но эта инициатива не осуществима», — пояснил Александр Андреевич в беседе со «СтарХитом».

*Признан иностранным агентом в РФ
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Аллу Пугачёву и Максима Галкина* призвали лишить родительских прав фотографии
Аллу Пугачёву и Максима Галкина* призвали лишить родительских прав фотографии
Аллу Пугачёву и Максима Галкина* призвали лишить родительских прав фотографии
Аллу Пугачёву и Максима Галкина* призвали лишить родительских прав фотографии
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