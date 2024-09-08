«Встречи с представителями эскорта, блоги и интервью»: Сарик Андреасян рассказал, где находит истории для «Жизни по вызову»

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Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний
Интервью
Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках
Новости кино
Также покажут новые сериалы с Анастасией Морозовской, Алексеем Гоманом и другими актерами
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Как проходят съемки фантастического блокбастера
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История самого известного русского герлз-бэнда
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В прокат лента о популярной музыкальной группе выйдет 10 октября
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Фильм с Елизаветой Ищенко – об обратной стороне культуры отмены
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