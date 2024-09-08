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«Встречи с представителями эскорта, блоги и интервью»: Сарик Андреасян рассказал, где находит истории для «Жизни по вызову»

8 сентября
2024 год

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8 сентября 2024
В онлайн-кинотеатре KION стартовал третий сезон сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна про закулисье отечественной секс-индустрии. В интервью для Кино-Театр.Ру режиссёр рассказал, как сценаристы находят истории для проекта.

«Встречи с представителями эскорта, блоги и интервью»: Сарик Андреасян рассказал, где находит истории для «Жизни по вызову»

Сериал основан на реальных событиях. По словам режиссёра, все истории находят и воссоздают сценаристы: «Для меня это сценарий, который я экранизирую как режиссёр и продюсер. Абсолютно все истории находят и воссоздают на бумаге наши сценаристы Алексей Гравицкий и Анна Кулаева. Это и встречи с представителями эскорта, прочитанные блоги и просмотренные интервью, но лично я ни с кем не встречался и никаких историй не подслушивал. Для меня это в первую очередь жанровый сериал, и в целом мне всё равно реальная история или придуманная — важно, чтобы она была интересной», – поделился Андреасян.

Читайте полное интервью с Сариком Андреасяном на Кино-Театр.Ру.
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«Встречи с представителями эскорта, блоги и интервью»: Сарик Андреасян рассказал, где находит истории для «Жизни по вызову» фотографии
«Встречи с представителями эскорта, блоги и интервью»: Сарик Андреасян рассказал, где находит истории для «Жизни по вызову» фотографии
«Встречи с представителями эскорта, блоги и интервью»: Сарик Андреасян рассказал, где находит истории для «Жизни по вызову» фотографии
«Встречи с представителями эскорта, блоги и интервью»: Сарик Андреасян рассказал, где находит истории для «Жизни по вызову» фотографии
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